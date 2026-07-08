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Για πρώτη φορά από το μοιραίο βράδυ της πολύνεκρης σύγκρουσης στα Τέμπη, ένας από τους κατηγορούμενους, ο πρώην επιθεωρητής του ΟΣΕ, Δημήτρης Νικολάου, έσπασε τη σιωπή του, υποστηρίζοντας ότι είναι χρέος του να βγει η αλήθεια στο φως, αρνούμενος παράλληλα τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο Δημήτρης Νικολάου, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας, έκανε δηλώσεις έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, επαναλαμβάνοντας ότι είναι αθώος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης, τονίζοντας πως θα συνεχίσει να διεκδικεί την αποκάλυψη της αλήθειας.

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Ο κ. Νικολάου ξεκίνησε τις δηλώσεις του μιλώντας για τα θύματα της τραγωδίας, υπογραμμίζοντας ότι «στη μνήμη των αθώων θυμάτων αγωνίζομαι από την πρώτη στιγμή για την απόλυτη δικαιοσύνη και για την αθωότητά μου». Όπως υποστήριξε, η αναζήτηση της αλήθειας αποτελεί πλέον προσωπική του αποστολή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «είναι χρέος, είναι σκοπός, είναι στόχος ζωής μου και θα αγωνιστώ για να λάμψει η αλήθεια. Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο».

Μάλιστα, όπως επισήμανε ο συνήγορος του κατηγορούμενου Θέμης Σωφός, είχε προειδοποιήσει εγγράφως την υπηρεσία ένα χρόνο πριν την από τραγωδία για τις σοβρές ελλείψεις προσωπικού.