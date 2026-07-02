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Η συζήτηση για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα αποτέλεσε την αφορμή για ανταλλαγή σκληρών χαρακτηρισμών σχετικά με τη διαχείριση πολιτικών ζητημάτων και πρόσφατων κοινωνικών γεγονότων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε στοχοποίηση και σεξιστική συμπεριφορά από τον Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος απέρριψε κατηγορηματικά τις αιχμές της κάνοντας αναφορά στην ιστορική παρουσία γυναικών στην πολιτική.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κατηγορώντας την για εργαλειοποίηση νεκρών και πολιτικό λαϊκισμό εντός του κοινοβουλίου.

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«Κόκκινο» χτύπησε η ένταση στη Βουλή με διαδοχικές, σκληρές και σε προσωπικό επίπεδο, συγκρούσεις με πρωταγωνιστές τους Άδωνι Γεωργιάδη, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Μάντζο, διαμορφώνοντας ένα «εκρηκτικό» σκηνικό εντός του κοινοβουλευτικού τερέν.

Η σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας επανήλθε στο προσκήνιο, την ώρα που κατεγράφη να ανοίγει με ιδιαίτερη ένταση ένα νέο μέτωπο – αυτή την φορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Η παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη στην Ολομέλεια, με αφορμή τη ρύθμιση για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, αποτέλεσε το φυτίλι για την σκληρή πολιτική αντιπαράθεση εντός της οποίας βρέθηκαν τόσο οι πρόσφατες δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη όσο και οι εξελίξεις γύρω από τη δίκη για τα Τέμπη.

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Από το βήμα της Βουλής, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπίστηκε τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι αίρεται μια διαχρονική αδικία που εκκρεμούσε επί τρεις δεκαετίες. Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρό τρόπο στο ΠΑΣΟΚ και κάνοντας λόγο για «σόου» και «λαϊκισμό», υποστήριξε ότι οι σχετικές προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης στερούνται πληρότητας.

Ο υπουργός Υγείας στράφηκε και κατά της Πλεύσης Ελευθερίας, απαντώντας στις αιτιάσεις περί «εργαλειοποίησης» της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. «Μας κατηγορεί η Πλεύση Ελευθερίας ότι εργαλειοπούμε νεκρούς. Σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά! Μόλις χθες ο κ. Ασλανίδης την κατήγγειλε ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια στη δίκη των Τεμπών. Ε, νισάφι, νισάφι», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Η Ζωή Κωνσταστοπούλου ζήτησε να απαντήσει στον Άδωνι Γεωργιάδη, το ίδιο έπραξε και ο Δημήτρης Μάντζος. Όταν ο λόγος δόθηκε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε έντονα και προς τον αντιπρόεδρο της Βουλής Πάρι Κουκουλόπουλο αλλά και προς τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. «Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Οι άντρες πρώτα, έτσι κ. Μάντζο…», φώναζε, αποχωρώντας από το έδρανο της Πλεύσης Ελευθερίας και πηγαίνοντας στα «ορεινά» της Ολομέλειας.

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Όχι, όχι κυρία πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παραχώρηση της σειράς» και απαντώντας με ένταση στον υπουργό Υγείας επέμεινε πως το κόμμα του έχει καταθέσει 24 φορές σχετική ρύθμιση.

Η επιστροφή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας συνοδεύτηκε με νέο γύρο έντασης με την ίδια να απευθύνεται στον προεδρεύοντα της συνεδρίασης Πάρι Κουκουλόπουλο λέγοντας πως «έχετε υποχρέωση να με σέβεστε» και τον αντιπρόεδρο της Βουλής να απαντά πως«και εσείς έχετε υποχρέωση να σέβεστε τον εαυτό σας και την αλήθεια. Εγώ σας έδωσα το λόγο. Εσείς αφαιρέσατε τον λόγο από τον εαυτό σας».

Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να καταγγέλλει στοχοποίησή της. «Λυπάμαι πάρα πολύ γι’αυτή την τόσο χυδαία μεταχείριση που επιφυλάσσετε σε μένα επειδή είμαι η αρχηγός που ενοχλεί και επειδή είμαι γυναίκα. Κύριε Μάντζο, δεν είναι το Boy’s Club εδώ. Κάνατε ποτέ διαπραγμάτευση για να μιλήσετε όταν ζητά το λόγο ο αρχηγός σας;» είπε με ένταση η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.

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Η απάντηση του Δημήτρη Μάντζου στην Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν άμεση, με ένταση ενώ απέκρουσε, για πρώτη φορά με τέτοια ένταση, τις «βολές» της, και ειδικότερα τις αιχμές περί σεξισμού. «Αφήσατε υπόνοιες για σεξιστική συμπεριφορά. Υπήρξαν πριν από εσάς και άλλες γυναίκες αρχηγοί που έσπασαν τη γυάλινη οροφή των διακρίσεων, μία από αυτές τυγχάνει να είναι η Φώφη Γεννηματά, σε αυτήν οφείλουμε πολλοί από εμάς το πολιτικό μας “είναι”. Στο δικό μου το πρόσωπο δεν έχετε το δικαίωμα να ασκείτε κριτική για δήθεν σεξιστική συμπεριφορά» ήταν η απάντηση του Δημήτρη Μάντζου προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δυο συνεχίστηκε χωρίς εκτόνωση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να απαντά πως «είστε ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει με αυτόν τον τρόπο σε εμένα. Είστε ο τελευταίος που μπορεί να με επιτιμά επειδή εγώ δεν κερδίζω τον σεβασμό, ενώ κάποιες άλλες γυναίκες πρόεδροι τον κέρδισαν. Είστε ενδοτικός, ψηφίζετε υπέρ στις άρσεις ασυλίας μου». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε και κατά του αντιπροέδρου της Βουλής Πάρι Κουκουλόπουλου λέγοντας πως «το πολλά βαρύ ύφος, αλλού κ. Κουκουλόπουλε. Στον αρχηγό σας να μιλάτε έτσι».

Σφοδρά «πυρά» Άδωνι σε Κωνσταντοπούλου

Στο ήδη τεταμένο κλίμα παρενέβη εκ νέου ο Άδωνις Γεωργιάδης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Η Βάγια Νέστορα πέθανε τρομοκράτες. Και εσείς βγήκατε και είπατε πως μπορεί να έχει γίνει με ξεκαθάρισμα λογαριασμών ενδο-νεοδημοκρατικών. Ντροπή σας». Και πρόσθεσε: «Δεν έχετε καμία ενσυναίσθηση για τους νεκρούς στα Τέμπη και τη νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, εκμεταλλεύεστε τους νεκρούς για ψήφους. Έχει αηδιάσει ο λαός, σας πήρε είδηση, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Να ζητήσετε συγγνώμη από τη ΝΔ και τον πρωθυπουργό για όλα τα αίσχη που έχετε πει, χαίρομαι που οι γονείς κατάλαβαν ποια είστε».

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντώντας με την σειρά της, αντέτεινε προς τον Άδωνι Γεωργιάδη πως «μας λέτε ότι είναι αριστεροί αυτοί που επιτέθηκαν; Πως ξέρετε ότι δεν είναι κάποια μέλη από τις εγκληματικές οργανώσεις μέσα στις οποίες βρίσκονται στελέχη σας. Ντροπή και αιδώς».