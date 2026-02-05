Νέα «μετωπική» κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια της Βουλής όπου συζητείται και ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση στο δύσκολο και βαρύ φόντο του πολύνεκρου δυστυχήματος στα ανοιχτά της Χίου.

Από τα έδρανα της αντιπολίτευσης με επιμονή ζητείται ενδελεχής έρευνα αλλά και να προσέλθει ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας προκειμένου να ενημερώσει αρμοδίως το Σώμα γύρω από το δυστύχημα.

Advertisement

Advertisement

«Η κυβέρνηση εκπροσωπείται στη Βουλή από τον υπουργό που εισάγει το νομοσχέδιο. Δίνουμε τις απαντήσεις. Σας είπα πως εγώ πιστεύω το Λιμενικό. Πριν από δυομιση μήνες είχαμε το δυστύχημα με τους νεκρούς στη Γαύδο με εμπλεκόμενο το σκάφος της Frontex. Τότε όλοι δεχθήκαμε την ανακοίνωσή της, σήμερα όμως δεν δέχεστε την ανακοίνωση του Λιμενικού», τόνισε ο Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κάλεσε την αντιπολίτευση να μην βάζει το Λιμενικό στο στόχαστρο της λέγοντας χαρακτηριστικά πως «στηρίζουμε το ελληνικό Λιμενικό. Όταν λέμε τη θέση του Λιμενικού, αυτό δεν σημαίνει παρέμβαση στην έρευνα. Η έρευνα θα γίνει». Ο Θάνος Πλεύρης, στην παρέμβαση του, επικαλέστηκε την καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη για επιχείρηση καθοδήγησης νοσηλευόμενων μεταναστών από μέλη ΜΚΟ, ενώ σημείωσε πως «όταν ο διακινητής κατάλαβε πως θα τον έπιαναν, πήγε να φύγει και αντί να πούμε πως αυτός είναι ο δολοφόνος, εσείς στοχοποιήσατε το Λιμενικό».

Από τα έδρανα της αντιπολίτευσης ζητούν με επιμονή να ενημερώσει τη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας. «Πού είναι ο υπουργός Ναυτιλίας, ο πολύς κύριος Κικίλιας. Έπρεπε να είναι εδώ και να λογοδοτεί. Μπορεί να πηγαίνει στα μπουζουξίδικα με την πρέσβη της Αμερικής αλλά δεν έρχεται στη Βουλή;» ήταν η χαρακτηριστική αναφορά της Σίας Αναγνωστοπούλου από την πλευρά της Νέας Αριστεράς.

«Ποιος έβαλε στην ίδια ζυγαριά το Λιμενικό με τους διακινητές και τους εγκληματίες; Η κυβέρνηση από χθες μας καλεί να συγκρίνουμε» σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ζητώντας κι εκείνος να προσέλθει στη Βουλή, επίσημη ενημέρωση, ο Βασίλης Κικίλιας.

«Εμείς δεν είμαστε με τους δολοφόνους της αλήθειας. Να έρθει ο κ. Κικίλιας να ενημερώσει», τόνισε με την δική του σειρά ο Χρήστος Γιαννούλης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.