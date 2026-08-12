Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την επιχείρηση παραπλάνησης που επέτρεψε στον Τραμπ να διαφύγει με ασφάλεια από την Άγκυρα υπό τον φόβο ιρανικής απόπειρας δολοφονίας εις βάρος του.

Σύμφωνα με το CBS, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Σκοτ Μπέσεντ επέβαιναν στην πτήση που υποτίθεται επέβαινε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ στην πραγματικότητα είχε μεταφερθεί μέσω φορτηγού σε άλλο αεροσκάφος αναχωρώντας από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Advertisement

Advertisement

Ο υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ταξίδεψαν χωριστά και γνώριζαν ότι ο Τραμπ βρισκόταν σε άλλο αεροπλάνο. Μαζί με τον Πρόεδρο ταξίδεψε ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, συνοδευόμενος από διάφορους βοηθούς, όπως τη Νάταλι Χαρπ, τον Ουόλτ Νάουτα και τον Νταν Σκαβίνο που επίσης μεγταφέρθηκαν μηστικώς μέσω του φορτηγού τροφοδοσίας στη μυστική πτήση.

🇺🇸🇮🇷 IRANIAN ASSASSINATION THREAT FORCED SECRET TRUMP ESCAPE FROM TURKEY



A credible Iranian threat against President Trump reportedly triggered an extraordinary covert operation during his trip to Turkey last month.



According to The Washington Post, Trump publicly boarded the… pic.twitter.com/Bh9xP7uVOy August 11, 2026

Ο Ρούμπιο και ο Μπέσεντ παρέμειναν στο αεροσκάφος «δόλωμα» —το οποίο δημοσίως λεγόταν Air Force One—διατηρώντας τη συνταγματική σειρά διαδοχής, σε περίπτωση που κάτι συνέβαινε στον Τραμπ. Μαζί τους έμειναν και ο αναπληρωτής επιτελάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ και ο Στίβεν Τσανγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου.

Η επιχείρηση έγινε στις 8 Ιουλίου, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούσαν ότι υπήρχε κίνδυνος ιρανικής επίθεσης κατά του προεδρικού αεροσκάφους. Ο Τραμπ επιβιβάστηκε αρχικά μπροστά στις κάμερες στο Air Force One, αλλά στη συνέχεια μεταφέρθηκε κρυφά σε στρατιωτικό αεροσκάφος και αναχώρησε από την Τουρκία. Στη Βρετανία επέστρεψε στο προεδρικό αεροσκάφος, ώστε να εμφανιστεί στις κάμερες σαν να είχε ταξιδέψει κανονικά με αυτό.