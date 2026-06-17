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Η Αυστρία στην επιστροφή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από απουσία 28 ετών πήρε μια αγωνιώδη νίκη 3-1 επί της πρωτοεμφανιζόμενης Ιορδανίας στον εναρκτήριο αγώνα του Ομίλου J την Τρίτη, χάρη σε ένα αυτογκόλ στο δεύτερο ημίχρονο και ένα πέναλτι την τελευταία στιγμή για να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Η Αυστρία προηγήθηκε στο 20ο λεπτό με ένα βολίδα του Ρομάνο Σμιντ, αλλά η Ιορδανία ισοφάρισε πέντε λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όταν ο επιθετικός Άλι Ολβάν βρήκε χώρο στην περιοχή και εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ.

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Ο βετεράνος επιθετικός της Αυστρίας, Μάρκο Αρναούτοβιτς, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με ένα χαμηλό σουτ μετά από μια αναμέτρηση μπροστά από την εστία στο 69ο λεπτό, αλλά το γκολ ακυρώθηκε λόγω χεριού του συμπαίκτη του Στέφαν Ποστ, μετά από έλεγχο του VAR.

Επτά λεπτά αργότερα, όμως, η Αυστρία πανηγύριζε ξανά, καθώς ο Γιαζάν Αλ-Αράμπ έστειλε μετά από κόρνερ του Μάρσελ Σαμπίτσερ την μπάλα στα δικά του δίχτυα, πριν ο Αρναούτοβιτς ευστοχήσει σε πέναλτι στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, αφού ο Σαλίμ Ομπέιντ τιμωρήθηκε για χέρι.

ΓΚΟΛ: 20΄ Σμιντ, 76΄ Αλ Αράμπ (αυτογκόλ), 90+10΄ Αρναούτοβιτς (πεν.) / 50΄ Ολουάν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 77΄ Σάμπιτζερ

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: –

Αυστρία (Ραλφ Ράνγκνικ): Σλάγκερ Α., Αλάμπα, Λίνχαρτ, Πος, Λάιμερ, Σίβαλντ, Σκλάγκερ Ξ., Μουενε, Σάμπιτζερ, Σμιντ, Κάλαϊτζιτς

Ιορδανία (Τζαμάλ Σελάμι): Αμπουλάιλα, Αμπού Τάχα, Χαντάντ, Νασίμπ, Αλ Αράμπ, Αμπουαλνάντι, Ταμάρι, Αλ Ρασντάν, Αλ Ραβαμπντέχ, Αλ Φακουρί, Ολουάν.