Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Mια υπόθεση που θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, που συγκλόνισε τη Γαλλία, εντόπισε η ολλανδική αστυνομία η οποία συνέλαβε τέσσερις άνδρες οι οποίοι φέρονται να νάρκωναν γυναίκες από το περιβάλλον τους, να τις κακοποίησαν σεξουαλικά και να βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους.

«Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί καταδεικνύουν πως πολλές γυναίκες στην Ολλανδία ναρκώθηκαν από ένα άτομο του περιβάλλοντός τους. Κατόπιν, διαπράχθηκαν σεξουαλικές πράξεις εναντίον των θυμάτων οι οποίες βιντεοσκοπήθηκαν εν αγνοία τους», ανέφερε η ασυνομία.

Advertisement

Advertisement

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός, διευκρινίζει η αστυνομία.

«Αυτό που είναι βέβαιο, είναι πως αυτή η υπόθεση έχει έναν σημαντικό αντίκτυπο», δήλωσε η Μίλου φαν ντερ Κολκ, της μονάδας σεξουαλικών εγκλημάτων της αστυνομίας του Ρότερνταμ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι ύποπτοι συμμετείχαν σε ιδιωτικές ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δίνονταν συμβουλές για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ναρκωθούν τα εν δυνάμει θύματα.

Η αστυνομία λέει πως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο και άλλων συλλήψεων, ενώ κατέσχεσε υπολογιστές, τηλέφωνα ή στικάκια USB κατά τη διάρκεια των ερευνών.

«Το να μάθετε πως ο σύντροφός σας ή μια γνωριμία σας ενδεχομένως σας νάρκωσε, ή σας βίασε ή επιχείρησε να το κάνει, μπορεί να ανατρέψει τη ζωή σας», δήλωσε η Μιλού φαν ντερ Κολκ.

Ολλανδικά ΜΜΕ επισημαίνουν πως αυτή η έρευνα θυμίζει την υπόθεση Πελικό. Η Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό έγινε παγκοσμίως γνωστή αφού κατέθεσε δημοσίως το 2024 για τους βιασμούς που υπέστη, ενώ ήταν ναρκωμένη, τις οποίες διέπραξαν δεκάδες άνδρες που στρατολόγησε ο πρώην σύζυγός της. Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών.