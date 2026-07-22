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Μετωπική σύγκρουση μεταξύ δύο τραμ σημειώθηκε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας με αποτελέσμα να τραυματιστούν 15 άτομα σύμφωνα με τα ολλανδικά ΜΜΕ.

Η Περιφέρεια Ασφάλειας Ρότερνταμ-Ράινμοντ ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:10 π.μ. στην εμβληματική Γέφυρα του Έρασμους, η οποία έκτοτε έχει κλείσει για την κυκλοφορία.

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Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικοί, καθώς και ένα αεροασθενοφόρο. Επτά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη, εκ των οποίων ένα υπέστη σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με τις αρχές. Οι διασώστες κατάφεραν να περιθάλψουν τους υπόλοιπους τραυματίες επί τόπου.

Η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μάλιστα, βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που τα δύο τραμ συγκρούστηκαν. Το ένα τραμ φαίνεται να προσκρούει με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα άλλο ακινητοποιημένο βαγόνι.

🇳🇱 Rotterdam



Dramatyczna kolizja dwóch tramwajów na moście Erasmusbrug.



Jeden stał w miejscu (czekał na otwarty most), drugi nadjechał z dużą prędkością i uderzył w niego od tyłu. Impakt był tak silny, że fragmenty posypały się na wszystkie strony, a jeden z tramwajów… pic.twitter.com/Mojp3HV3RA — Raport Światowy (@RaportSwiatowy) July 22, 2026

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της, η εταιρεία μεταφορών RET, η οποία διαχειρίζεται τα τραμ στο Ρότερνταμ, ανέφερε: «Έχουμε δει το βίντεο και είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τους επιβάτες που βρίσκονταν στο τραμ».

«Όλη η προσοχή μας επικεντρώνεται στα θύματα, στο προσωπικό που εμπλέκεται και στους επιβάτες», συνέχισε, προσθέτοντας ότι θα «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαπιστώσουμε πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό το ατύχημα».