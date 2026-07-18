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Μπροστά σε μια απίστευτη εικόνα έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα κάτοικοι και επισκέπτες στην Ολλανδία καθώς η παρατεταμένη ζέστη και η ανομβρία έχει ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει αισθητά η στάθμη της θάλασσας με τις πλωτές κατοικίες να ακουμπούν στον πυθμένα.

Πλάνα από drone, που καταγράφηκαν στην είσοδο Meertje του ποταμού Waal, κοντά στο Νάιμεχεν, δείχνουν τις πλωτές κατοικίες να έχουν πάρει μικρή κλίση, καθώς τα νερά υποχωρούν και η αμμώδης κοίτη αποκαλύπτεται.

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Κάτοικος της περιοχής εξηγεί ότι το φαινόμενο της χαμηλής στάθμης επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, όμως φέτος εμφανίστηκε νωρίτερα.

Οι πλωτές κατοικίες είναι σχεδιασμένες για τέτοιες συνθήκες και η μόνη ουσιαστική αλλαγή είναι ότι πόρτες και ντουλάπια ανοίγουν πλέον… μόνα τους, εξαιτίας της μικρής κλίσης.

Παρότι δεν εκφράζει ανησυχία, σημειώνει ότι η εικόνα αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, εκτιμώντας ότι στο μέλλον δεν αποκλείεται το καλοκαίρι να απομένει ελάχιστο νερό στην περιοχή.

Netherlands Water Shortage Escalates, Threatens Dike Safety



Serious water shortage in the Netherlands leads to level 2 response.#DailyDutchNews #Netherlands pic.twitter.com/6LbRugsywa — Daily Dutch News (@ddutchnews) July 16, 2026

Η ολλανδική κυβέρνηση κήρυξε την Πέμπτη επίσημη κατάσταση λειψυδρίας, καθώς οι ποταμοί μεταφέρουν πολύ μικρότερες ποσότητες νερού στη χώρα, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων ήταν ελάχιστες.

Η λειψυδρία δεν επηρεάζει την υδροδότηση, αναμένεται όμως να δημιουργήσει προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, καθώς οι υδατοφράκτες θα ανοίγουν λιγότερο συχνά για να περιοριστεί η εισροή θαλασσινού νερού στα εσωτερικά υδάτινα δίκτυα.

Σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor, οι θερμοκρασίες στην Ολλανδία βρίσκονται περίπου 4,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.