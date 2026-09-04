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Η ολλανδική αποικιοποίηση που ακολούθησε μετέτρεψε το νησί σε εμπορικό κέντρο, πριν οι Άγγλοι μετονομάσουν το Νέο Άμστερνταμ σε Νέα Υόρκη το 1664.

Σήμερα το Μανχάταν αποτελεί παγκόσμιο χρηματοοικονομικό και πολιτιστικό κέντρο, φιλοξενώντας εμβληματικά μουσεία, το Μπρόντγουεϊ και σημαντικές εμπορικές ζώνες.

Η περιοχή παρουσιάζει τεράστια τουριστική κίνηση, καθώς υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, έχοντας εξελιχθεί μέσα σε τέσσερις αιώνες από δασώδη έκταση σε πυκνοκατοικημένο μητροπολιτικό κόμβο με παγκόσμια οικονομική επιρροή.

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Στις 12 Σεπτεμβρίου 1609 ο Χένρι Χάντσον αντίκρισε το Μανχάταν. Δεν ήταν, πάντως, ο πρώτος Ευρωπαίος που είχε φτάσει στην περιοχή. Και βεβαίως το νησί δεν ήταν «ακατοίκητο» ώστε να ανακαλυφθεί με τη σημερινή έννοια του όρου. Εκεί ζούσαν ήδη οι αυτόχθονες Λενάπε.

Έψαχνε την Ασία και βρήκε τη Νέα Υόρκη

Ο Χένρι Χάντσον ήταν Άγγλος θαλασσοπόρος, αλλά το ταξίδι του γινόταν για λογαριασμό της Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών. Με το πλοίο Halve Maen – «Μισοφέγγαρο» αναζητούσε ένα θαλάσσιο πέρασμα που θα οδηγούσε ευκολότερα στα πλούτη της Ασίας.

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Αντί γι’ αυτό, μπήκε στον κόλπο της σημερινής Νέας Υόρκης και στις 12 Σεπτεμβρίου προχώρησε προς το μεγάλο ποτάμι που αργότερα θα έπαιρνε το όνομά του: Hudson River.

Αυτό που είδε δεν είχε καμία σχέση με το σημερινό Μανχάταν. Δάση, λόφοι, έλη, ρυάκια, άφθονη άγρια ζωή και μικροί οικισμοί των αυτοχθόνων. Η περιοχή λεγόταν Mannahatta, ονομασία των Λενάπε που έχει συνδεθεί με την έννοια του «νησιού των πολλών λόφων».

Και μία απαραίτητη ιστορική διόρθωση: ο Ιταλός Τζοβάνι ντα Βερατσάνο είχε μπει ήδη στον κόλπο της Νέας Υόρκης το 1524. Ο Χάντσον όμως ήταν εκείνος του οποίου η αποστολή χαρτογράφησε το Μανχάταν και άνοιξε ουσιαστικά τον δρόμο για τις ολλανδικές διεκδικήσεις και τον εποικισμό.

Από το Νέο Άμστερνταμ στη Νέα Υόρκη

Το εμπόριο γούνας προσέλκυσε γρήγορα τους Ολλανδούς. Το 1624 έφτασαν οι πρώτοι άποικοι και δημιουργήθηκε η αποικία του Νέου Άμστερνταμ – New Amsterdam.

Το 1664 οι Άγγλοι κατέλαβαν την περιοχή και το Νέο Άμστερνταμ έγινε New York, προς τιμήν του Δούκα της Υόρκης.

Από εκεί και πέρα η εξέλιξη ήταν εκρηκτική.

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Το Μανχάταν μετατράπηκε σε εμπορικό λιμάνι, χρηματοοικονομικό κέντρο και τελικά στην καρδιά μιας πόλης που έγινε σύμβολο της αμερικανικής οικονομικής δύναμης.

Ακόμη και η Wall Street διατηρεί στο όνομά της ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας: στην περιοχή υπήρχε τον 17ο αιώνα οχυρωματικό τείχος της ολλανδικής αποικίας.

Το Μανχάταν των αριθμών

Σήμερα το Μανχάταν είναι ένας από τους πέντε δήμους – boroughs – της Νέας Υόρκης.

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Η απογραφή του 2020 κατέγραψε περίπου 1,69 εκατομμύρια κατοίκους, στριμωγμένους σε μια έκταση μόλις περίπου 59 τετραγωνικών χιλιομέτρων ξηράς.

Αλλά ο πραγματικός αριθμός ανθρώπων που κινούνται καθημερινά στο νησί είναι πολύ μεγαλύτερος: εργαζόμενοι, επισκέπτες, τουρίστες, φοιτητές και άνθρωποι που έρχονται από τα άλλα boroughs και τα προάστια.

Και πάνω σε αυτό το σχετικά μικρό κομμάτι γης βρίσκονται μερικές από τις ακριβότερες διευθύνσεις του κόσμου.

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Από την Fifth Avenue μέχρι τα μικρά μαγαζιά

Το Μανχάταν είναι ένα τεράστιο υπαίθριο εμπορικό κέντρο.

Fifth Avenue, Madison Avenue, SoHo, Herald Square, Times Square, Greenwich Village, Chinatown, Chelsea: πολυκαταστήματα, μπουτίκ πολυτελείας, βιβλιοπωλεία, εστιατόρια, καφέ, μπαρ, γκαλερί, delicatessen και τα χαρακτηριστικά μικρά bodegas.

Μόνο στους 16 σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους του Μανχάταν, το μέσο ζητούμενο ενοίκιο καταστήματος το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έφθανε τα 678 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι ετησίως.

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Και βέβαια υπάρχουν οι θρυλικές εμπορικές διευθύνσεις: Macy’s στο Herald Square, Tiffany & Co., Saks Fifth Avenue και τα flagship stores των μεγαλύτερων διεθνών οίκων.

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Broadway: μία ολόκληρη βιομηχανία θεάματος

Και μετά έρχεται το θέαμα.

Το Broadway δεν είναι απλώς δρόμος ούτε απλώς θέατρο. Είναι μία από τις ισχυρότερες βιομηχανίες ζωντανού θεάματος στον κόσμο.

Την περίοδο 2024-2025, τα θέατρα του Broadway κατέγραψαν 14,66 εκατομμύρια θεατές και εισπράξεις περίπου 1,89 δισ. δολαρίων. Παρουσιάστηκαν 77 παραγωγές και δόθηκαν περισσότερες από 13.400 παραστάσεις.

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Από τα κλασικά μιούζικαλ μέχρι τις μεγαλύτερες νέες παραγωγές, το Theater District γύρω από την Times Square αποτελεί από μόνο του τουριστικό προορισμό.

Μουσεία που είναι παγκόσμια σημεία αναφοράς

Στο Μανχάταν βρίσκονται επίσης ορισμένα από τα διασημότερα μουσεία του πλανήτη:

το Metropolitan Museum of Art, το Museum of Modern Art – MoMA, το Guggenheim, το Whitney Museum of American Art και το American Museum of Natural History.

Και βέβαια υπάρχουν το Central Park, το Empire State Building, το Rockefeller Center, το One World Trade Center, το 9/11 Memorial, η Times Square, ο Grand Central Terminal και δεκάδες ακόμη αξιοθέατα.

65 εκατομμύρια επισκέπτες στη Νέα Υόρκη

Η τουριστική βιομηχανία της πόλης δίνει μια εικόνα του μεγέθους. Το 2025 η Νέα Υόρκη υποδέχθηκε περίπου 65 εκατομμύρια επισκέπτες. Η άμεση τουριστική δαπάνη έφθασε τα 55,6 δισ. δολάρια, ενώ η συνολική οικονομική επίδραση του τουρισμού υπολογίστηκε στα 84,7 δισ. δολάρια και υποστήριξε περίπου 397.000 θέσεις εργασίας. Μεγάλο μέρος αυτής της τουριστικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται φυσικά στο Μανχάταν.

Από τα δάση στους ουρανοξύστες μέσα σε τέσσερις αιώνες

Αν ο Χένρι Χάντσον μπορούσε να επιστρέψει σήμερα στο σημείο όπου βρέθηκε τον Σεπτέμβριο του 1609, δύσκολα θα πίστευε ότι πρόκειται για το ίδιο νησί.

Εκεί όπου αντίκρισε δάση και υγροτόπους βρίσκονται σήμερα ουρανοξύστες. Εκεί όπου οι Λενάπε κινούνταν σε μονοπάτια, περνούν λεωφόροι, γραμμές του μετρό και εκατομμύρια άνθρωποι. Εκεί όπου γινόταν ανταλλαγή γούνας, σήμερα βρίσκεται η Wall Street, ένα από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου.

Το Μανχάταν χρειάστηκε λίγο περισσότερο από τέσσερις αιώνες για να μεταμορφωθεί από ένα καταπράσινο νησί της Βόρειας Αμερικής σε ένα από τα πιο ακριβά, πολυσύχναστα και αναγνωρίσιμα τετραγωνικά χιλιόμετρα του πλανήτη.

Και όλα άρχισαν –για την ευρωπαϊκή ιστορία τουλάχιστον– όταν ένας Άγγλος καπετάνιος που έψαχνε τον δρόμο για την Ασία έστριψε το «Μισοφέγγαρο» προς έναν άγνωστο μεγάλο ποταμό