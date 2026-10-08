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Ο ηθοποιός αποκαλύπτει ότι η κατάστασή του τον οδήγησε σε βαθιά ψυχολογική κρίση, κατά την οποία σκέφτηκε ακόμη και την αυτοκτονία, ενώ κατηγορεί την πρώην σύζυγό του για έλλειψη συναισθηματικής στήριξης.

Παράλληλα, ο Μανγκανιέλο αμφισβητεί την εκδοχή της Βεργκάρα ότι ο χωρισμός τους οφειλόταν αποκλειστικά στην επιθυμία του για απόκτηση παιδιών, υποστηρίζοντας ότι η υγεία του αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την εγκατάλειψη των σχεδίων τους.

Μετά την ανάρρωσή του και το διαζύγιό τους, ο ηθοποιός δηλώνει πλέον ανοιχτός στη δημιουργία οικογένειας με τη νέα του σύντροφο, έχοντας αφήσει πίσω του την επώδυνη αυτή περίοδο.

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Νέες αποκαλύψεις για τον γάμο του με τη Σοφία Βεργκάρα κάνει ο Τζο Μανγκανιέλο, μέσα από τη νέα αυτοβιογραφία του, «Bloodlines», περιγράφοντας τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε και αφήνοντας αιχμές για τη στάση της πρώην συζύγου του απέναντί του.

Ο 49χρονος ηθοποιός και η 54χρονη Βεργκάρα χώρισαν τον Ιούλιο του 2023, έπειτα από επτά χρόνια γάμου. Έκτοτε, οι δύο πλευρές έχουν δώσει διαφορετικές εκδοχές για τους λόγους που οδήγησαν στη διάλυση της σχέσης τους, με βασικό σημείο διαφωνίας το ενδεχόμενο απόκτησης παιδιών.

Σύμφωνα με απόσπασμα της αυτοβιογραφίας του που εξασφάλισε το περιοδικό People, η κατάσταση της υγείας του άρχισε να επιδεινώνεται λίγο μετά τον γάμο τους, το 2015. Ο Μανγκανιέλο περιγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, κατά την οποία υπέφερε από έντονους πόνους και σοβαρά προβλήματα στο πεπτικό του σύστημα.

Η μάχη με την ασθένεια

Ο ηθοποιός αναφέρει ότι αντιμετώπιζε «αφόρητους πόνους στην κοιλιά, που τον καθιστούσαν ανίκανο ακόμη και να περπατήσει, καθώς το πεπτικό του σύστημα παρουσίαζε έλκη», ενώ παράλληλα είχε πυρετούς, εξανθήματα με φουσκάλες, πονοκεφάλους, εξάντληση και αιμορραγία από το ορθό.

Μέσα σε αυτό το διάστημα έχασε περίπου 27 κιλά και το 2016 χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία αφαιρέθηκε τμήμα του εντέρου του. Μετά την επέμβαση χρειάστηκε να χρησιμοποιεί σάκο στομίας.

Ο Μανγκανιέλο, ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του «τυχερό που βρίσκεται ακόμη στη ζωή», υποστηρίζει ότι οι θεραπείες που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη νόσο του Crohn και την κολίτιδα δεν είχαν αποτέλεσμα στην περίπτωσή του.

Για να αντιμετωπίσει τους πόνους, όπως γράφει, κατέφυγε σε χάπια υδροκωδόνης, επιθέματα φαιντανύλης και μαριχουάνα, παρά το γεγονός ότι είχε μείνει μακριά από τις εξαρτησιογόνες ουσίες για 13 χρόνια.

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Joe Manganiello accuses ex-wife Sofia Vergara of 'refusing to hug him' amid autoimmune disease battle which left him suicidal https://t.co/ZBq84KHAvb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 7, 2026

«Σκεφτόμουν συνεχώς να χρησιμοποιήσω το όπλο μου»

Η κατάσταση έφτασε σε οριακό σημείο το 2019, όταν ο ηθοποιός αναφέρει ότι σκέφτηκε ακόμη και να βάλει τέλος στη ζωή του.

Όπως περιγράφει στην αυτοβιογραφία του, έφτασε στο σημείο να παραδώσει το όπλο του σε άλλον άνθρωπο, καθώς φοβόταν ότι θα το χρησιμοποιούσε εναντίον του εαυτού του.

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«Χρειάστηκε να δώσω το όπλο μου σε κάποιον άλλον, επειδή σκεφτόμουν συνεχώς να το χρησιμοποιήσω. Και τότε ήρθε ο σκύλος. Από ασθενής, έγινα εκείνος που φρόντιζε κάποιον άλλον», ανέφερε.

Ο Μανγκανιέλο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην απόφαση να υιοθετήσει τότε ένα τσιουάουα, τη Μπαμπλς, υποστηρίζοντας ότι η φροντίδα του σκύλου τού έδωσε έναν νέο λόγο να επικεντρωθεί σε κάτι πέρα από την ασθένειά του.

Οι αιχμές κατά της Σοφία Βεργκάρα

Παράλληλα, ο ηθοποιός περιγράφει τη σχέση του με τη Βεργκάρα εκείνη την περίοδο ως ιδιαίτερα δύσκολη, υποστηρίζοντας ότι ο γάμος τους είχε χάσει τη συναισθηματική του διάσταση.

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Όπως γράφει, η σχέση τους είχε καταλήξει να είναι «εντελώς στερημένη από κάθε συναίσθημα», ενώ υποστηρίζει ότι η πρώην σύζυγός του «αρνούνταν να τον αγκαλιάσει ακόμη και όταν την παρακαλούσε».

Ο ίδιος αναφέρει επίσης ότι η Βεργκάρα τον κορόιδευε για τη σχέση που είχε αναπτύξει με τη Μπαμπλς.

Την ίδια ώρα, ο Μανγκανιέλο αμφισβητεί εκ νέου την εκδοχή της Βεργκάρα για τους λόγους που οδήγησαν στον χωρισμό τους. Η ηθοποιός είχε δηλώσει στην ισπανική εφημερίδα El País ότι η σχέση τους τελείωσε επειδή εκείνος ήθελε να αποκτήσει παιδιά, ενώ εκείνη δεν επιθυμούσε να γίνει ξανά μητέρα.

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Ο Μανγκανιέλο υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του επηρέασε καθοριστικά τα σχέδιά τους για τη δημιουργία οικογένειας. Το ζευγάρι είχε προσπαθήσει να αποκτήσει παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης και είχε εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο δωρεάς ωαρίων.

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Όπως εξηγεί ο ηθοποιός, η δική του κατάσταση υγείας τον έκανε τελικά να εγκαταλείψει αυτή την προοπτική, καθώς «δεν ήθελε να πεθάνει και να αφήσει τη Βεργκάρα με ένα παιδί που δεν θα ήταν βιολογικά δικό της».

Οι δύο διαφορετικές εκδοχές για τον χωρισμό

Η Βεργκάρα ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Μανγκανιέλο τον Ιούλιο του 2023. Δύο ημέρες αργότερα, εκείνος κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, αναφέροντας ως ημερομηνία διάστασης τη 2α Ιουλίου.

Ως επίσημη αιτία για τη λύση του γάμου αναφέρθηκαν οι «αγεφύρωτες διαφορές».

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Τον Ιανουάριο του 2024, ωστόσο, η Βεργκάρα δήλωσε στην El País ότι ο χωρισμός τους οφειλόταν στο γεγονός ότι ο Μανγκανιέλο ήθελε να αποκτήσει παιδιά, ενώ η ίδια δεν ήθελε.

Η ηθοποιός έχει έναν γιο, τον Μανόλο, τον οποίο απέκτησε στα 19 της χρόνια από τον πρώτο γάμο της με τον Τζο Γκονζάλες. Ο γάμος τους έληξε το 1993.

«Δεν ήθελα να γίνω μητέρα σε μεγάλη ηλικία», είχε δηλώσει. «Πιστεύω ότι δεν θα ήταν δίκαιο για το παιδί. Σέβομαι όποιον το κάνει, αλλά αυτό δεν είναι πλέον για μένα. Απέκτησα τον γιο μου στα 19 μου, είναι πλέον 32 ετών, και είμαι έτοιμη να γίνω γιαγιά, όχι μητέρα. Επομένως, αν εμφανιστεί ξανά ο έρωτας στη ζωή μου, ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να έχει ήδη δικά του παιδιά».

Ο Μανγκανιέλο είχε αμφισβητήσει και τότε αυτή την εκδοχή. Σε συνέντευξή του στο Men’s Journal τον Ιούλιο του 2024 είχε πει:

«Έχουν ειπωθεί πολλά στον Τύπο σχετικά με το ότι ήθελα να κάνω οικογένεια. Αυτό απλώς δεν είναι αλήθεια. Προσπαθήσαμε πράγματι να αποκτήσουμε παιδί κατά τον πρώτο ενάμιση χρόνο της σχέσης μας».

Η νέα ζωή του Μανγκανιέλο

Ο ηθοποιός είναι πλέον αρραβωνιασμένος με την 37χρονη Κέιτλιν Ο’ Κόνορ και δηλώνει ανοιχτός στο ενδεχόμενο να δημιουργήσει οικογένεια μαζί της.

«Αν είναι γραφτό να συμβεί. Επί επτά χρόνια πίστευα ότι θα πέθαινα την επόμενη εβδομάδα. Τώρα ο κόσμος έχει ανοίξει ξανά μπροστά μου», γράφει.

Ο Μανγκανιέλο αναφέρει ακόμη ότι αναζήτησε εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις για την κατάστασή του. Μεταξύ άλλων, επισκέφθηκε έναν σαμάνο στη Σάντα Μόνικα, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, απέδωσε τα προβλήματα υγείας του σε ένα τραύμα που είχε μεταφερθεί από προηγούμενες γενιές της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, ο σαμάνος συνέδεσε την κατάσταση με την προγιαγιά του, η οποία είχε χάσει εννέα από τα παιδιά της κατά τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Ο ηθοποιός υποστηρίζει ότι πλέον έχει σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή και δεν υποφέρει από τους ίδιους πόνους, έπειτα από χειρουργική επέμβαση για την επανασύνδεση του πεπτικού του συστήματος.