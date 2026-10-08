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Ο ηθοποιός περιγράφει τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, η οποία ξεκίνησε το 2015 και οδήγησε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ασθένειά του επέφερε σταδιακή απομάκρυνση από τη σύζυγό του, ενώ υποστηρίζει ότι εκείνη χλεύασε την απόφασή του να υιοθετήσει σκύλο.

Ο Μανγκανιέλο αμφισβητεί την εκδοχή της Βεργκάρα ότι ο χωρισμός τους τον Ιούλιο του 2023 οφειλόταν αποκλειστικά στη διαφωνία τους για την απόκτηση παιδιών.

Ο ηθοποιός ισχυρίζεται πως η επιδείνωση της κατάστασής του τον οδήγησε να εγκαταλείψει την ιδέα τεκνοποίησης, φοβούμενος τις συνέπειες της υγείας του για την οικογένειά του.

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Ο Τζο Μανγκανιέλο επαναφέρει στο προσκήνιο την αντιπαράθεσή του με την πρώην σύζυγό του, Σοφία Βεργκάρα, προχωρώντας σε νέες αποκαλύψεις για τη σχέση τους και, ειδικότερα, για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, εκείνη αντιμετώπισε τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε ο ίδιος κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Ο Μανγκανιέλο και η Βεργκάρα αποφάσισαν να χωρίσουν τον Ιούλιο του 2023, έπειτα από επτά χρόνια γάμου. Οι δύο πρώην σύζυγοι είχαν δώσει διαφορετικές εκδοχές για τους λόγους που οδήγησαν στη ρήξη τους, με βασικό σημείο διαφωνίας το ζήτημα της δημιουργίας οικογένειας.

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Στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Bloodlines», ο πρωταγωνιστής του «True Blood» περιγράφει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν και υποστηρίζει ότι η σχέση τους είχε χάσει σταδιακά κάθε συναισθηματικό δεσμό. Όπως αναφέρει, καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η σοβαρή ασθένεια που αντιμετώπισε, η οποία, όπως υποστηρίζει, επηρέασε βαθιά και τελικά κλόνισε ανεπανόρθωτα τον γάμο τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το People, τα προβλήματα υγείας του άρχισαν λίγο μετά τον γάμο του με τη Βεργκάρα, το 2015. Ο ηθοποιός περιγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, κατά την οποία υπέφερε από έντονους κοιλιακούς πόνους, σε σημείο που δεν μπορούσε να περπατήσει. Παράλληλα, το πεπτικό του σύστημα παρουσίαζε έλκη, ενώ αντιμετώπιζε πυρετούς, εξανθήματα με φουσκάλες, πονοκεφάλους και έντονη κόπωση.

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να χάσει περίπου 27 κιλά. Το 2016 χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία του αφαιρέθηκε τμήμα του εντέρου. Μετά την επέμβαση αναγκάστηκε να ζει με σάκο στομίας.

Ο Μανγκανιέλο, ο οποίος δηλώνει ότι θεωρεί τον εαυτό του τυχερό που κατάφερε να επιβιώσει, υποστηρίζει ότι τα συνήθη παυσίπονα που χορηγούνται για τη νόσο του Crohn και την κολίτιδα δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον πόνο του. Ως αποτέλεσμα, όπως περιγράφει, κατέφυγε σε χάπια υδροκωδόνης, επιθέματα φεντανύλης και μαριχουάνα, παρότι μέχρι τότε παρέμενε νηφάλιος για 13 χρόνια.

Στο βιβλίο του αποκαλύπτει ακόμη ότι ο πόνος που αντιμετώπιζε ήταν τόσο ακραίος, ώστε το 2019 σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με την αφήγησή του, η σκέψη αυτή τον οδήγησε στην απόφαση να υιοθετήσει έναν σκύλο. Ο ηθοποιός υποστηρίζει μάλιστα ότι η Βεργάρα τον χλεύαζε για την απόφασή του αυτή.

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Η διαφωνία για την απόκτηση παιδιών

Ο Μανγκανιέλο αμφισβητεί επίσης την εκδοχή που είχε παρουσιάσει η Βεργάρα σχετικά με τους λόγους του χωρισμού τους. Η ηθοποιός είχε υποστηρίξει ότι ένας από τους βασικούς λόγους της ρήξης ήταν η επιθυμία του Μανγκανιέλο να αποκτήσει παιδιά, την οποία εκείνη δεν συμμεριζόταν.

Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται ότι αυτή ήταν η αιτία του διαζυγίου. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι η σοβαρή κατάσταση της υγείας του ήταν εκείνη που τον έκανε τελικά να εγκαταλείψει την ιδέα να αποκτήσει παιδιά με τη Βεργκάρα.

Όπως περιγράφει, το ζευγάρι είχε προσπαθήσει χωρίς επιτυχία να αποκτήσει παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες, εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν «δανεικά ωάρια».

Ο ηθοποιός, ωστόσο, εξηγεί ότι υπήρχε ένας βαθύτερος φόβος πίσω από την απόφασή του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «δεν ήθελε να πεθάνει και να αφήσει τη Βεργκάρα μόνη με ένα παιδί που δεν θα ήταν βιολογικά δικό του».

Η Σοφία Βεργάρα ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Τζο Μανγκανιέλο τον Ιούλιο του 2023, έπειτα από επτά χρόνια γάμου, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο στη σχέση τους που πλέον, μέσα από το βιβλίο του ηθοποιού, αποκτά μια νέα και ιδιαίτερα προσωπική διάσταση.

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