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Οι Αρχές διενεργούν προκαταρκτική εξέταση και αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Ο συνήγορος των γιατρών υποστήριξε ότι δεν προκύπτει ποινική ευθύνη και τόνισε τη σημασία του τεκμηρίου αθωότητας μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Τα μηχανήματα του ιατρείου έχουν δηλωθεί νόμιμα στον Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με την υπεράσπιση, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία στον χώρο.

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Ελεύθεροι αφέθηκαν περίπου στις 23:40 από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, στον χώρο της οποίας φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του ενός εκ των γιατρών, Νίκος Αγαπηνός, οι δύο γιατροί έδωσαν καταθέσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Ο ίδιος, σε δηλώσεις του έξω από το ΑΤ Κυψέλης, υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία προκαταβολική ενοχοποίηση, προτού ολοκληρωθεί η έρευνα και προκύψουν τα επίσημα πορίσματα.

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«Οι γιατροί είναι ήδη ελεύθεροι να φύγουν. Απομένει απλώς να ολοκληρωθούν οι μαρτυρικές καταθέσεις και των δύο υπαλλήλων. Θα πραγματοποιηθεί επίσης αυτοψία στον χώρο. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι η ιατροδικαστική εξέταση και τα ευρήματα που θα προκύψουν από αυτή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αγαπηνός.

Παράλληλα, ο συνήγορος τόνισε πως θα πρέπει να υπάρξει υπομονή έως ότου ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική διαδικασία, επισημαίνοντας τη σημασία του τεκμηρίου αθωότητας.

«Όποιος βιάζεται δεν πρέπει να βιάζεται, αλλά να περιμένει, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο οφείλουμε όχι μόνο να αναφέρουμε, αλλά και να εφαρμόζουμε στην πράξη. Όπως κανείς δεν μπορεί να αθωώνει κάποιον προκαταβολικά, έτσι δεν μπορεί και να ενοχοποιεί ανθρώπους προκαταβολικά, πόσω μάλλον ανθρώπους με επιστημονική καριέρα. Γνωρίζω προσωπικά τους συγκεκριμένους ανθρώπους και, ως εκ τούτου, περιμένουμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα και είμαστε εδώ για τη συνέχεια», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την προκαταρκτική εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κ. Αγαπηνός υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ποινική ευθύνη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο καθεστώς λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου.

Όπως εξήγησε, «πρόκειται για μια προκαταρκτική εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε. Η δική μας θέση είναι ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια σύνδεση. Εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση, δεν υπάρχει και ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε κάτι περαιτέρω που να πρέπει να διερευνηθεί».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι από τους δύο γιατρούς, μόνο η γυναίκα είναι η παθολόγος που είχε αναλάβει τη θεραπεία του ασθενούς. Όπως ανέφερε, για να στοιχειοθετηθεί αστική ευθύνη θα πρέπει να αποδειχθεί ιατρική αμέλεια, δηλαδή ότι κάποια ιατρική πράξη πραγματοποιήθηκε με λανθασμένο τρόπο.

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Αναφερόμενος, μάλιστα, στα μηχανήματα που υπάρχουν στον χώρο, τα οποία είχαν προκαλέσει αναφορές από κρατικούς λειτουργούς, ο κ. Αγαπηνός υποστήριξε ότι αυτά έχουν δηλωθεί νόμιμα στον Ιατρικό Σύλλογο. «Τα μηχανήματα, επειδή βιάστηκαν κρατικοί λειτουργοί να αναφέρουν, έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Συνεπώς, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό και δεν υπάρχει τίποτα παράνομο. Όλα έχουν γίνει νόμιμα και αυτό μέλλει να αποδειχθεί», σημείωσε.

Ο δικηγόρος προχώρησε, παράλληλα, σε διευκρίνιση σχετικά με τη νομική και επαγγελματική μορφή του χώρου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για εταιρεία. «Δεν πρόκειται για εταιρεία, αλλά για δύο συστεγαζόμενους γιατρούς, οι οποίοι, πέρα από την ιδιότητά τους ως σύζυγοι, έχουν ο καθένας τη δική του ατομική δραστηριότητα», ανέφερε.

«Οι γιατροί είναι από την πρώτη στιγμή σοκαρισμένοι, γιατί δεν είναι ευχάριστο να πεθαίνει κάποιος στον χώρο σου. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, αφήστε τη διαδικασία να προχωρήσει. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον του κόσμου και το σέβομαι, αλλά να μη γίνουμε το Κολοσσαίο της Ρώμης. Ας περιμένουμε να δούμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα και στη συνέχεια να κρίνουμε όλοι. Αν υπάρχουν ευθύνες, εννοείται ότι πρέπει να αποδοθούν. Αλλά τι γίνεται εάν δεν υπάρχουν;», κατέληξε ο συνήγορος.

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Τι ακριβώς συνέβη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθεί στον τραγουδιστή η απαραίτητη ιατρική βοήθεια.

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά έφτασε στο σημείο διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή και ξεκίνησε αμέσως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Λίγο αργότερα κατέφτασε και ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς», το οποίο εκείνη την ημέρα βρισκόταν σε εφημερία.

Η προσπάθεια των διασωστών για να τον επαναφέρουν συνεχίστηκε και στα επείγοντα του νοσοκομείου. Εκεί, οι γιατροί προχώρησαν επίσης σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, καταβάλλοντας επίμονες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή.

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Παρά τις προσπάθειες του ΕΚΑΒ και των γιατρών, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του γνωστού τραγουδιστή έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν και τον αγαπούσαν όλα αυτά τα χρόνια.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

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Με επίσημη ανακοίνωσή της, η διοίκηση του νοσοκομείου «Ελπίς» επιβεβαιώνει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και παραθέτει τις κρίσιμες ώρες της διακομιδής και της προσπάθειας ανάνηψης.

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

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