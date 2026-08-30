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Η Καμίλα απάντησε στην πριγκίπισσα ότι διαθέτει όλα όσα επιθυμεί, με την Diana να ανταπαντά πως το μόνο που ζητά είναι τον σύζυγό της.

Ο σωματοφύλακας της πριγκίπισσας περιέγραψε τη συνάντηση ως μια εξαιρετικά έντονη και τραυματική στιγμή, η οποία προκάλεσε βαθιά συναισθηματική φόρτιση στην Diana.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια της ιστορίας της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας.

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Στις 31 Αυγούστου συμπληρώνονται 29 χρόνια από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, όμως ιστορίες από τη θυελλώδη ζωή της εξακολουθούν να έρχονται στο φως. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αφορά την περίφημη αντιπαράθεσή της με την Καμίλα, χρόνια πριν από τον χωρισμό της από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο και την πολυσυζητημένη συνέντευξή της στο BBC το 1995.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, η Νταϊάνα είχε αντιμετωπίσει ευθέως την Καμίλα σε ένα πάρτι που είχε διοργανώσει η αδελφή της, Annabel Elliot. Η συνάντηση εξελίχθηκε σε μία από τις πιο έντονες προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Κάρολο.

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Πηγή: Wikimedia Commons

«Ξέρω τι συμβαίνει»

Ο πρώην σωματοφύλακας της Νταϊάνα, Ken Wharfe, είχε περιγράψει την επίμαχη βραδιά σε συνέντευξή του στο ITV. Όπως ανέφερε, η πριγκίπισσα φαινόταν από την αρχή άβολη, καθώς δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στο πάρτι τους οποίους θεωρούσε πραγματικά κοντινούς της.

Περίπου μία ώρα μετά την άφιξή της, η Νταϊάνα φέρεται να ζήτησε από τον Wharfe να εντοπίσει τον Κάρολο και την Καμίλα. Όταν τους βρήκε, αποφάσισε να τους πλησιάσει, γνωρίζοντας ότι αυτό απαιτούσε, όπως είπε ο σωματοφύλακας, «μεγάλη εμπιστοσύνη» από την πλευρά της.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Wharfe, η Νταϊάνα κοίταξε την Καμίλα και της είπε: «Σε παρακαλώ μην με αντιμετωπίζεις σαν ηλίθια, ξέρω τι συμβαίνει».

Η συγκεκριμένη στιγμή αποτυπώθηκε αργότερα και στις ηχογραφήσεις που έκανε η Νταϊάνα για τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Andrew Morton, στο πλαίσιο του βιβλίου Diana: Her True Story.

«Έχεις όλα όσα ήθελες»

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στη Νταϊάνα από τις ηχογραφήσεις, η Καμίλα της απάντησε αναφερόμενη στη ζωή και τη δημόσια εικόνα της πριγκίπισσας.

«Έχεις όλα όσα ήθελες ποτέ. Έχεις όλους τους άντρες στον κόσμο να σε ερωτεύονται και έχεις δύο όμορφα παιδιά. Τι άλλο θέλεις;»

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Η απάντηση της Νταϊάνα ήταν μόλις τέσσερις λέξεις, αλλά αποτύπωνε με απόλυτη σαφήνεια αυτό που εκείνη θεωρούσε ότι είχε χάσει μέσα στον γάμο της: «Θέλω τον άντρα μου».

Πηγή: Wikimedia Commons

Η συνάντηση φέρεται να είχε βαθιά συναισθηματική επίδραση στην Νταϊάνα. Η βασιλική βιογράφος Ingrid Seward είχε εκτιμήσει ότι η αντιπαράθεση ήταν τόσο τραυματική για την πριγκίπισσα, ώστε δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί όσα είχαν συμβεί.

«Νομίζω ότι η συνάντηση ήταν τόσο τραυματική, που η Νταϊάνα δεν μπορούσε να αρχίσει να σκέφτεται καθαρά», είχε πει η Seward, προσθέτοντας ότι η πριγκίπισσα «έκλαιγε με λυγμούς μέχρι το σπίτι».

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Ο γάμος της Νταϊάνα και του Καρόλου συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια ακόμη. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του το 1992, ενώ το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 1996.

Έναν χρόνο αργότερα, στις 31 Αυγούστου 1997, η Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, η ιστορία της εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια της σύγχρονης βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

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