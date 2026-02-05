Η βασίλισσα Καμίλα βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιογραφικών ερωτήσεων σχετικά με τη στάση της βρετανικής βασιλικής οικογένειας απέναντι στην έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν και τα θύματά του, καθώς οι πιέσεις προς το Παλάτι εντείνονται.

Η δημοσιοποίηση νέων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στα οποία αναφέρονται ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον, έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση και έχει φέρει τη βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με αυξημένο δημόσιο ενδιαφέρον και ερωτήματα.

Την Τετάρτη, η 77χρονη βασίλισσα επισκέφτηκε το δημοτικό σχολείο Christ Church στο Λονδίνο, στο πλαίσιο προγραμματισμένης δράσης για την εθνική χρονιά ανάγνωσης. Ωστόσο, κατά την άφιξή της και τη στιγμή που κατέβαινε από το αυτοκίνητό της, δημοσιογράφος την ρώτησε αν η βασιλική οικογένεια προτίθεται να βοηθήσει την έρευνα για τον Έπσταϊν και αν έχει κάποιο μήνυμα προς τα θύματα.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ITV News, ακούγεται ο ρεπόρτερ να απευθύνεται στη βασίλισσα λέγοντας: «Καλημέρα, Μεγαλειοτάτη. Θα βοηθήσει η βασιλική οικογένεια την έρευνα για τον Έπσταϊν; Έχετε κάποιο μήνυμα για τα θύματά του;». Η Καμίλα, ωστόσο, αγνόησε τις ερωτήσεις, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και κατευθύνθηκε απευθείας στο εσωτερικό του σχολείου χωρίς να κάνει κάποια δήλωση.

The Queen didn't respond when asked if she had a message for Epstein's victims https://t.co/VJzFCNJxGz pic.twitter.com/qm24AsHrgE — ITV News (@itvnews) February 4, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του πρίγκιπα Έντουαρντ, ο οποίος έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση μετά τη δημοσιοποίηση των νέων εγγράφων. Μιλώντας στο CNN, στο περιθώριο της παγκόσμιας συνόδου κορυφής των κυβερνήσεων, είχε επισημάνει ότι «είναι πάντα σημαντικό να θυμόμαστε τα θύματα».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο παρόμοιες ερωτήσεις είχαν δεχθεί και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον, κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στη Σκωτία, τις οποίες επίσης επέλεξαν να αγνοήσουν.

Με πληροφορίες από το PEOPLE