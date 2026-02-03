Μετά τον πρίγκιπα Άντριου και τις αποδεδειγμένα στενές σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν σοβαρά στοιχεία για την εμπλοκή κι άλλων μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και κορυφαίων πολιτικών της χώρας έρχονται στην επιφάνεια προκαλώντας πολιτικό σεισμό.

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορούν περισσότερα από τρία εκατομμύρια e-mails, φωτογραφίες και οικονομικά στοιχεία, στενές σχέσεις με τον καταδικασμένο παιδόφιλο είχαν και η πρώην συζυγος του Πρίγκιπα Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον, πρώην δούκισσα του Γιορκ, οι κόρες της πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία και ο πρώην υπουργός και λόρδος Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα μετά την αποκάλυψη της αλληλογραφίας του με τον Έπσταϊν.

Από τα e-mails προκύπτει ότι, η Σάρα Φέργκιουσον επισκέφθηκε τον Τζέφρι Έπσταϊν τον Ιούλιο του 2009, μόλις πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του από φυλακή της Φλόριντα. Ο Έπσταϊν είχε εκτίσει ποινή 12 μηνών για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία και τελούσε υπό καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού.

Στην επίσκεψη, σύμφωνα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, παρούσες ήταν και οι δύο κόρες της, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, τότε ηλικίας 20 και 19 ετών αντίστοιχα. Η συνάντηση επιβεβαιώνεται και από ένα άλλο e-mail που απέστειλε ο ίδιος ο Έπσταϊν στην συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ -που εκτίει ποινή 20 ετών για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων- στο οποίο έλεγε ότι «η Φεργκ και τα δύο κορίτσια ήρθαν χθες».

Σε προηγούμενο μήνυμα, η Φέργκιουσον φέρεται να ρωτά τον Έπσταϊν ποια διεύθυνση θα επισκεφθούν και αν θα γευματίσουν μαζί, επιβεβαιώνοντας τη συνάντηση. Τα e-mails δείχνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έπαυλη του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς, όπου φέρεται να τους προσφέρθηκε γεύμα που είχε ετοιμάσει Γάλλος σεφ.

Η οικειότητα της Φεργκ

Από την αλληλογραφία αποκαλύπτει μια σχέση οικειότητας μεταξύ της Φέργκιουσον και του Έπσταϊν, η οποία εκτεινόταν σε βάθος άνω της δεκαετίας. Σε e-mail του 2010 η ίδια φέρεται να του γράφει «απλώς παντρέψου με», ενώ αλλού τον χαρακτηρίζει «θρύλο» και «τον αδελφό που πάντα ήθελα».

Σε μεταγενέστερη επιστολή του προς Βρετανό δικηγόρο ο Έπσταϊν διαμαρτυρόταν ότι η Φέργκιουσον δεν τον υπερασπίστηκε δημόσια μετά την καταδίκη του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ήταν «η πρώτη που γιόρτασε την αποφυλάκισή του, φέρνοντας μαζί τις δύο κόρες της».

Άλλα e-mails αναφέρονται σε προσωπικές πτυχές της ζωής των πριγκιπισσών, ακόμη και σε σχέσεις τους, ενώ γίνεται λόγος για συναντήσεις με άλλους νέους από το περιβάλλον του Έπσταϊν.

Πηγές από το στενό περιβάλλον των πριγκιπισσών Βεατρίκης και Ευγενίας αναφέρουν ότι οι δύο αδελφές είναι βαθιά συγκλονισμένες από τις αποκαλύψεις. Όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, αισθάνονται «αγανακτισμένες», «αποτροπιασμένες» και «εξαιρετικά αμήχανες» από το περιεχόμενο των e-mails της μητέρας τους.