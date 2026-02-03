Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να προσέλθουν και να καταθέσουν ενώπιον επιτροπής έρευνας του αμερικανικού κοινοβουλίου όσον αφορά την υπόθεση Έπσταϊν, ανακοίνωσε Δευτέρα εκπρόσωπος του δημοκρατικού πρώην προέδρου των ΗΠΑ, καθώς το ζευγάρι κινδύνευε να μπει στο στόχαστρο ποινικής δίωξης για παρακώλυση του έργου του Κογκρέσου εξαιτίας της άρνησής του να προσέλθει.

«Διαπραγματεύτηκαν με καλή πίστη, δεν το κάνατε. Σας είπαν ενόρκως τι γνωρίζουν, δεν σας ενδιαφέρει», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος, ο Άνχελ Ουρένια, απαντώντας σε μήνυμα των ρεπουμπλικάνων της επιτροπής που απαίτησε το ζευγάρι να προσέλθει να καταθέσει όσον αφορά τις σχέσεις που είχε ο Μπιλ Κλίντον στο παρελθόν με τον Τζέφρι Έπσταϊν, πλούσιο χρηματομεσίτη αλλά ταυτόχρονα επικεφαλής εγκληματικού κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών και ανηλίκων κοριτσιών.

«Ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα είναι εκεί. Ανυπομονούν να δημιουργήσουν (σ.σ. νομικό) προηγούμενο που θα έχει εφαρμογή στους πάντες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κ. Κλίντον.

Οι αποκαλύψεις

Οι νέες αποκαλύψεις για τη σχέση Κλίντον-Έπσταϊν, ήρθαν μετά την δημοσοποίηση από τις αμεριακανικές αρχές νέου υλικού για την υπόθεση του διάσημου μαστροπού, που ανέρχονται σε 3εκατ. σελίδων, 180.000 φωτογραφίες και 2.000 βίντεο.

Ο Μπιλ Κλίντον, πρόεδρος των ΗΠΑ την περίοδο 1993 – 2000 φέρεται να πέταξε με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν, το αποκαλούμενο Lolita express, 16 φορές στις αρχές της δεκαετίας του 2000 πραγματοποιώνρτας εγχώρια και διεθνή ταξίδια, συχνά συνοδευόμενος τόσο από τον ίδιο Έπσταϊν όσο και από την συνεργάτιδα αυτού Γκισλέιν Μάξγουελ, σύμφωνα με αρχεία καταγραφής πτήσεων που περιλαμβάνονταν στη δικογραφία της δίκης της Μάξγουελ το 2021, για sex trafficking.

Στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτεται πώς το προσωπικό του γραφείου του πρώην προέδρου επικοινωνούσε με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την επί χρόνια συνεργάτιδά του ανταλλάσσοντας email τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν άσεμνο περιεχόμενο.

Τον Δεκέμβριο, αποκαλύφθηκαν επίσης φωτογραφίες που δεν είχαν δημοσιευτεί ποτέ πριν, με τον Μπιλ Κλίντον και τον Έπσταϊν σε ένα τζακούζι με κάποιο άτομο που ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιέγραψε ως «θύμα» της σεξουαλικής κακοποίησης του Έπσταϊν ή η Μάξγουελ.