Σχεδόν 72 ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του νέου «πακέτου» των 3,5 εκατομμυρίων σελίδων από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν, η διεθνής κοινή γνώμη εξακολουθεί να μην έχει —και δύσκολα θα μπορούσε να έχει— πλήρη εικόνα του περιεχομένου των συνομιλιών που ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής φέρεται να είχε με εκατοντάδες πρόσωπα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ανάμεσα στα αρχεία αυτά εντοπίζεται και υλικό με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, στο οποίο εμπλέκεται όχι μόνο ο ίδιος ο Έπσταϊν αλλά και η Αριάν ντε Ρότσιλντ, επικεφαλής του ομίλου Edmond de Rothschild Group, ενός από τους ιστορικότερους και ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, στις 6 Ιουλίου 2015 —λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του ελληνικού δημοψηφίσματος και την παραίτηση του τότε υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη— καταγράφεται ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της Αριάν ντε Ρότσιλντ και του Τζέφρι Έπσταϊν.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η Ρότσιλντ φέρεται να αναφέρει ότι «ακούγεται έντονα» πως ο Αλέξης Τσίπρας επιδίωξε την απομάκρυνση του Γιάνη Βαρουφάκη και ότι η αντικατάστασή του από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ευκλείδη Τσακαλώτο θεωρείται δεδομένη. Εκτιμά, μάλιστα, ότι η κίνηση αυτή προσφέρει στον Έλληνα πρωθυπουργό πολιτικό χρόνο και συμβάλλει στη βελτίωση του κλίματος απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλει άμεσα το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Σημειώνει ακόμη ότι την επόμενη ημέρα επρόκειτο να συγκληθεί Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης, με την προσδοκία στις Βρυξέλλες πως εκεί θα αναζητηθεί μια λύση, έστω και προσωρινή.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τζέφρι Έπσταϊν απαντά με ιδιαίτερα κυνικό τόνο, υποστηρίζοντας ότι η παραίτηση του Έλληνα υπουργού δεν καθιστά την κατάσταση ευκολότερη αλλά δυσκολότερη. Όπως φέρεται να σημειώνει, από εκείνο το σημείο και μετά «θα τους ζητηθεί να έρθουν με λύση και όχι με προτάσεις», προσθέτοντας με ωμή φρασεολογία ότι η Ελλάδα έχει πλέον περιέλθει σε εξαιρετικά δυσμενή θέση.

Δείτε τα συγκεκριμένα αποσπάσματα από την αλληλογραφία Επστάιν εδώ:

Τι συνέβαινε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2015;

Η επικοινωνία Έπστάιν – Ντε Ρότσιλντ γίνεται στις 6 Ιουλίου του 2015. Στις 6 Ιουλίου 2015, η Ελλάδα βρισκόταν στο κορύφωμα της κρίσης, μία ημέρα μετά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, που το «Οχι» είχε επικρατήσει με 61,3%.

Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ερμήνευσε το αποτέλεσμα ως εντολή για ενισχυμένη διαπραγμάτευση, όχι για ρήξη με την Ευρωζώνη. Το ίδιο πρωί, ο Γιάνης Βαρουφάκης υπέβαλε την παραίτησή του, ανοίγοντας τον δρόμο για αλλαγή προσώπων και ύφους. Νέος υπουργός Οικονομικών ανέλαβε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Η κυβέρνηση βρισκόταν ανάμεσα σε λαϊκή νομιμοποίηση και ασφυκτική διεθνή πίεση, με στόχο να αποφευχθεί η έξοδος από το ευρώ.

Οι τράπεζες παρέμεναν κλειστές από τις 29 Ιουνίου. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι ήταν σε πλήρη ισχύ, με όριο αναλήψεων 60 ευρώ ημερησίως.

Η Ελλάδα είχε ήδη καθυστερήσει πληρωμή προς το ΔΝΤ (30 Ιουνίου), γεγονός χωρίς προηγούμενο για ανεπτυγμένη χώρα της Ευρωζώνης.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν το αποτέλεσμα με καχυποψία και ανησυχία. Το ενδεχόμενο Grexit συζητούνταν πλέον ανοιχτά, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρούσε παγωμένο τον ELA, κρατώντας το τραπεζικό σύστημα σε οριακή κατάσταση.

Στο εσωτερικό επικρατούσε έντονη πόλωση, αλλά και αίσθηση ιστορικής καμπής. Ουρές στα ΑΤΜ, ανησυχία για μισθούς και συντάξεις.



Η Αριάν ντε Ρότσιλντ και η απέχθεια στον υπερτουρισμό της Αθήνας

Στην ίδια αλληλογραφία η Αριάν ντε Ρότσιλντ εμφανίζεται να γράφει προς τον Έπσταιν πως ο υπερτουρισμός της Ελληνικής Πρωτεύουσας της δημιουργεί απέχθεια…

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Μισώ πραγματικά αυτή την πόλη, γεμάτη τουρίστες με σορτσάκια… τι θέαμα!».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

Ποιά είναι η Αριάν ντε Ρότσιλντ;

Αριάν ντε Ρότσιλντ είναι Γαλλίδα τραπεζίτης και φιλάνθρωπος, είναι Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Edmond de Rothschild Group, ενός από τους ιστορικότερους και ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της Ευρώπης.

Ποια είναι – συνοπτικά

Γέννηση: 1965, Ελ Σαλβαδόρ (μεγάλωσε στην Ευρώπη)

Υπηκοότητα: Γαλλική

Σπουδές: MBA, Wharton School – Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια

Θέση: Πρόεδρος & CEO της Rothschild & Co

Ανέλαβε την ηγεσία της Rothschild & Co το 2015, και έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία άνω των 200 ετών του οίκου που βρέθηκε στην κορυφή του. Υπό τη δική της καθοδήγηση, ο όμιλος:

Ενίσχυσε τη διεθνή του παρουσία πέρα από την παραδοσιακή ευρωπαϊκή βάση

Επένδυσε στρατηγικά σε βιώσιμες και ESG επενδύσεις

Επιχείρησε έναν ελεγχόμενο εκσυγχρονισμό κουλτούρας σε έναν κατεξοχήν συντηρητικό τραπεζικό οργανισμό

Παράλληλα, προεδρεύει του Edmond de Rothschild Group, του οικογενειακού βραχίονα private banking και asset management.

Η Αριάν ντε Ρότσιλντ διαφοροποιείται από το παραδοσιακά «σιωπηλό» προφίλ των Ρότσιλντ:

• Μιλά δημόσια για κλιματικό κίνδυνο, μακροπρόθεσμο καπιταλισμό και εταιρική διακυβέρνηση

• Υποστηρίζει ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών στη χρηματοοικονομική ηγεσία

• Συνδυάζει τη δυναστική συνέχεια με σύγχρονη διοικητική αντίληψη

Πέρα από τις τράπεζες

Δραστηριοποιείται έντονα στη φιλανθρωπία, με έμφαση:

• στην εκπαίδευση

• στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

• στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα