Ένα παλιό βίντεο από το 1991, που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να συμμετέχει ως κριτής σε διαγωνισμό μοντέλων του Elite Modeling, επανήλθε δυναμικά στην επικαιρότητα, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων. Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία: το υλικό άρχισε να κυκλοφορεί εκ νέου μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τα λεγόμενα «Αρχεία Επστάιν», στα οποία το όνομα του πρώην και νυν προέδρου των ΗΠΑ φέρεται να αναφέρεται χιλιάδες φορές.

Στο βίντεο, ο Τραμπ εμφανίζεται καθισμένος μαζί με άλλους κριτές, να παρακολουθεί ανήλικα μοντέλα, να κρατά σημειώσεις και να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης, δίνοντας οδηγίες για πόζες και παρουσίαση.

Ο διαγωνισμός Elite Model Look, που διοργανώνεται από το 1983, έχει δεχθεί έντονη κριτική στο παρελθόν, καθώς το 2020 ήρθαν στο φως πολυάριθμες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στον χώρο του πρακτορείου. Ιδιαίτερα βαρύ είναι το ιστορικό που αφορά τον ιδρυτή της Elite Modeling, Τζον Καζαμπλάνκας, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι εκμεταλλευόταν ανήλικα μοντέλα μέσω των διαγωνισμών. Ο ίδιος ο Τραμπ, ωστόσο, δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα για παρόμοιες πράξεις στο πλαίσιο της Elite.

Παρόλα αυτά, δηλώσεις του από το παρελθόν συνεχίζουν να προκαλούν αμηχανία. Σε ραδιοφωνική συνέντευξη το 2005, ο Τραμπ είχε παραδεχθεί ότι έμπαινε στα αποδυτήρια των διαγωνιζόμενων πριν από καλλιστεία, λέγοντας ότι «τις επιθεωρούσε», περιγράφοντας με ωμό τρόπο την εμπειρία.

Η αναβίωση του βίντεο συμπίπτει με την κλιμάκωση της πολιτικής διαμάχης γύρω από τον χειρισμό των «Αρχείων Επστάιν» από την κυβέρνησή του. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το σκάνδαλο «φάρσα» και έχει επιτεθεί ακόμη και σε υποστηρικτές του που ζητούν περισσότερη διαφάνεια. Παράλληλα, μήνυσε τον Ρούπερτ Μέρντοχ και τη Wall Street Journal για δημοσίευμα που υποστήριζε ότι έστειλε συγχαρητήρια κάρτα στον Επστάιν για τα 50ά του γενέθλια, ισχυριζόμενος ότι η επιστολή ήταν πλαστή.

Ταυτόχρονα, παλαιότερες αποκαλύψεις επανέρχονται στο προσκήνιο. Δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι το 1992 ο Τραμπ διοργάνωσε διαγωνισμό μοντέλων στο Μαρ-α-Λάγκο με μοναδικό καλεσμένο τον Επστάιν.

Η Τζιλ Χαρτ, συνεργάτιδα της εκδήλωσης, τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση, μήνυση που αργότερα αποσύρθηκε. Οι ισχυρισμοί αυτοί προστίθενται στην καταδίκη του Τραμπ για τη σεξουαλική κακοποίηση της συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ, υπόθεση για την οποία επιδικάστηκαν σε βάρος του δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα παζλ που, δεκαετίες μετά, συνεχίζει να βαραίνει τη δημόσια εικόνα του.