Και η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας «παρασύρεται» στα λασπόνερα της υπόθεσης του εκλιπόντα επιφανούς επιχειρηματία και διαβόητου προαγωγού, Τζέφρι Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη πως η πριγικίπισσα Μέτε Μάριτ κατά παραδοχή της είχε εκτεταμμένες επαφές με αυτόν.

Σημειώνεται πως η πριγκίπισσα εμφανίζεται εκατοντάδες φορές μεταξύ 2011-14 στα τελευταία αρχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τον Έπσταϊν.

Advertisement

Advertisement

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ παντρεύτηκε τον πρίγκιπα διάδοχο της Νορβηγίας Χάακον και είναι πρώτη στη σειρά για να γίνει βασίλισσα όταν ο σύζυγός της ανέβει στον θρόνο.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε αναγκάστηκε να σχολιάσει και δήλωσε ότι συμφωνεί με την παραδοχή της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ που προηγήθκε για «κακή κρίση» στην περίπτωση των σχέσεών της με τον Έπσταϊν.

Η υπόθεση αυτή έρχεται να προκαλέσει περαιτέρω αμηχανία στην βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας αφού επίσης αρχίζει η δίκης του γιου της πριγκίπισσας που είχε αποκτήσει πριν μπει στην βασλική οικογένεια, Μάριους Μποργκ Χόιμπι για 38 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων βιασμού και επίθεσης. Η πριγκίπισσα παντρεύτηκε τον διάδοχο του θρόνου όταν ο γιος της ήταν 4 ετών.

Τα emails και οι διακοπές

Καθώς το περιεχόμενο των email της με την Έπσταιϊνν άρχισε να αποκαλύπτεται, η πριγκίπισσα εξέδωσε μια δήλωση το Σάββατο λέγοντας: «Έδειξα κακή κρίση και λυπάμαι που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό». Συνέχισε να εκφράζει τη «βαθιά συμπάθεια και την αλληλεγγύη της προς τα θύματα των κακοποιήσεων που διέπραξε ο Τζέφρι Έπσταϊν».

Στο μεταξύ, νν και ο πρωθυπουργός δεν προχώρησε στις δηλώσεις πέρα ​​από το να συμφωνήσει με την παραδοχή της πριγκίπισσας για κακή κρίση, η έμμεση κριτική του απέναντί ​​της θεωρείται ασυνήθιστη.

Advertisement

Η τελευταία αποκάλυψη αρχείων για την υπόθεση Έπσταϊν αποκαλύπτει ότι η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ πέρασε τέσσερις ημέρες στο σπίτι του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς του Μαϊάμι τον Ιανουάριο του 2013 και, σε ένα email από τον λογαριασμό της Αυτού Βασιλικής Βασιλικής Πριγκίπισσας, ο Έπσταϊν ρωτήθηκε αν μια μητέρα θα έπρεπε βάλει ταπετσαρία στους ιδιωτικούς χώρους του γιου της που να απεικονίζουν γυμνές γυναίκες να κουβαλούν μια σανίδα του σερφ.

Η θερμή φύση της αλληλογραφίας έχει προκαλέσει σοκ στους σχολιαστές στη Νορβηγία, με ένα μήνυμα να υπονοεί ότι γνώριζε την αρχική ποινή φυλάκισής του το 2008.

Η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας έχει πληγεί από μια σειρά σκανδάλων τελευταία, συμπεριλαμβανομένου του γάμου της αδερφής του πρίγκιπα διαδόχου, πριγκίπισσας Μάρθα Λουίζ, με έναν αυτοαποκαλούμενο Αμερικανό σαμάνο.

Advertisement