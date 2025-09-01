Η Βασίλισσα Καμίλα ήταν θύμα απόπειρας σεξουαλικής επίθεσης όταν ήταν 16 ή 17 ετών, σύμφωνα με αποκαλύψεις νέου βιβλίου που φέρνει στο φως άγνωστα περιστατικά από τη ζωή μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Όπως αναφέρεται, η τότε έφηβη Καμίλα Σαντ αντέδρασε άμεσα, χρησιμοποιώντας το τακούνι του παπουτσιού της για να αποκρούσει τον δράστη.

Το περιστατικό αποκαλύπτεται στο βιβλίο “Power and the Palace” του πρώην βασιλικού συντάκτη των Times, Βαλεντάιν Λόου. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι η βασίλισσα μοιράστηκε για πρώτη φορά την εμπειρία της με τον Μπόρις Τζόνσον το 2008, όταν εκείνος ήταν δήμαρχος του Λονδίνου.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε τρένο με προορισμό τον σταθμό Πάντινγκτον του Λονδίνου, όταν ένας άνδρας άρχισε να την αγγίζει απρεπώς. Η Καμίλα έβγαλε το παπούτσι της και τον χτύπησε, όπως της είχε συμβουλεύσει η μητέρα της σε περίπτωση που αντιμετωπίσει τέτοια κατάσταση. Μόλις έφτασε στον σταθμό, κατήγγειλε το συμβάν και ο άνδρας συνελήφθη από τις αρχές.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση, ωστόσο δεν αμφισβητεί τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο.

Η σιωπή της βασίλισσας και ο αγώνας για τα θύματα κακοποίησης

Σύμφωνα με πηγές κοντά στη βασίλισσα, η ίδια απέφυγε να μιλήσει δημοσίως για το περιστατικό όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να μη στρέψει την προσοχή στη δική της εμπειρία, αλλά να παραμείνει επικεντρωμένη στα θύματα με τα οποία εργάζεται.

Η ενασχόληση της Καμίλα με τα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης δεν προέκυψε από το προσωπικό της βίωμα, υπογραμμίζει ο συγγραφέας, αλλά διαμορφώθηκε μέσα από χρόνια ακρόασης ιστοριών επιζωσών.

Η βασίλισσα είναι προστάτιδα της φιλανθρωπικής οργάνωσης SafeLives, ενώ έχει επισκεφθεί καταφύγια γυναικών και κέντρα υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής βίας σε όλο τον κόσμο. Σε πλήθος δημόσιων παρεμβάσεων έχει μιλήσει ανοιχτά για την ανάγκη στήριξης των επιζωσών και για την καταπολέμηση του στίγματος που τις συνοδεύει.

Σε ομιλία της το 2020 είχε δηλώσει:

«Μέσα από τη δουλειά μου, έχω μιλήσει με πολλές γυναίκες που έχουν υποστεί καταναγκαστικό έλεγχο και ενδοοικογενειακή βία και, ευτυχώς, κατάφεραν να βγουν από αυτό ως νικήτριες, όχι ως θύματα. Είναι από τους πιο γενναίους ανθρώπους που έχω γνωρίσει».

Σε πρόσφατη δεξίωση στο Clarence House, υπογράμμισε πως πριν από δέκα χρόνια το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας παρέμενε ταμπού:

«Δεν θα στεκόμουν εδώ πριν από δέκα χρόνια, γιατί τότε κανείς δεν ήθελε να μιλήσει για αυτό. Σήμερα όμως, επιζώσες μοιράζονται τις ιστορίες τους και εμπνέουν κι άλλες γυναίκες να βγουν μπροστά.»

Ο Βαλεντάιν Λόου σχολίασε στο BBC Radio 4:

«Η Καμίλα έκανε το υπεύθυνο και γενναίο. Όχι μόνο αντέδρασε με θάρρος, αλλά έδρασε ως υπεύθυνη πολίτης διασφαλίζοντας ότι ο άνδρας συνελήφθη.»

Το περιστατικό αυτό προσθέτει ένα ακόμα στοιχείο στην εικόνα της βασίλισσας Καμίλα, που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές φωνές στον αγώνα κατά της κακοποίησης και της βίας κατά των γυναικών.

Με πληροφορίες από BBC