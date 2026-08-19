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Το έργο αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο μήνα και περιλαμβάνει προσωπικές αναμνήσεις και αποκαλύψεις για την προσωπικότητα της Νταϊάνα.

Ο συγγραφέας επιδιώκει να αποκαταστήσει την αλήθεια σχετικά με τη ζωή της αδελφής του, παραθέτοντας τη δική του οπτική γωνία για τα γεγονότα.

Η κυκλοφορία του βιβλίου ενδέχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο δημόσιες συζητήσεις για τη σχέση της Νταϊάνα με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

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Ο Κόμης Σπένσερ πρόκειται να εκδώσει ένα νέο βιβλίο που αφηγείται την ιστορία της ζωής της αδελφής του, Νταϊάνα, Πριγκίπισσας της Ουαλίας, μέσα από τη δική του οπτική γωνία, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει πολλές συζητήσεις και πιθανότατα να επαναφέρει πολλές και δύσκολες, για το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, δημόσιες συζητήσεις. Αυτό καθώς αναμφίβολα θα έρχουν ξανά στην επιφάνεια πολλά ζητήματα που αφορούν την σχέση της Νταϊάνα με τον νυν βασιλιά Κάρολο, την εξωσυζυγική του σχέση με την Καμίλα που αργότερα νευμφέφθηκε, τον «πόλεμο» του Παλατιού κατά της Νταϊάνα κ.α.

Το βιβλίο με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister» (Το τραγούδι του κύκνου: Νταϊάνα, η αδερφή μου) αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο μήνα, σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, όπως αναφέρει το BBC.

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Μάλιστα ο Ντάνιελ Μπάνιαρντ, διευθυντής εκδόσεων της Penguin Random House UK δήλωσε πως το βιβλίο προχωρά σε πολλές αποκαλύψεις: «Αν και αυτές οι σελίδες περιέχουν πολλές αποκαλύψεις που θα προσελκύσουν μεγάλη προσοχή, οι αναγνώστες θα βρουν —για πρώτη φορά, αλλά και για πάντα— έναν αντάξιο φόρο τιμής στην αγαπημένη γυναίκα που ήταν η Πριγκίπισσα Νταϊάνα».

«Θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με έναν ανοιχτά θετικό τρόπο», δήλωσε από την πλευρά του ο Κόμης Σπένσερ αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους έγραψε το βιβλίο. Πρόσθεσε ότι ελπίζει πως αυτό θα επιτρέψει στον κόσμο να καταλάβει ποια ήταν πραγματικά εκείνη: «Μια μοναδική προσωπικότητα, δυναμική, γεμάτη αγάπη, χάρισμα και αμφιβολίες για τον εαυτό της, που έζησε τη ζωή της με πάθος και άφησε τον κόσμο πολύ καλύτερο, παρά το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή τόσο νέα».

Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία πέθανε σε ηλικία 36 ετών μετά από τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, θα έκλεινε τα 65 της χρόνια την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Οι γιοι της, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο Πρίγκιπας Χάρι, ήταν 15 και 12 ετών αντίστοιχα όταν εκείνη πέθανα.

Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη με αφορμή το νέο βιβλίο, ο Κόμης Σπένσερ ανέφερε ότι έχει δεχθεί «καταιγισμό αιτημάτων» για συνεντεύξεις σχετικά με την αδελφή του, καθώς πλησιάζει η 30ή επέτειος του θανάτου της.

«Αυτό με έπεισε να καταγράψω τις δικές μου σκέψεις και αναμνήσεις, μία για πάντα, αντί να υπομένω τη δυσάρεστη αίσθηση του να διαβάζω ξανά τις απόψεις άλλων — πολλές από τις οποίες βασίζονται σε ανακρίβειες που έχουν γίνει αποδεκτές με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε. «Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να ειπωθεί η αλήθεια για την Νταϊάνα μέσα από τη ματιά του αδελφού της, ακριβώς όπως επιχείρησα να κάνω μιλώντας στην κηδεία της», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον επικήδειο λόγο που εκφώνησε στο Αββαείο του Ουέστμινστερ τον Σεπτέμβριο του 1997.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι το βιβλίο θα κεντρίσει το ενδιαφέρον όσων «κρατούν ζωντανή» τη μνήμη της Νταϊάνα από την εποχή που ζούσε. «Και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν εκείνοι που είναι πολύ νέοι για να τη θυμούνται στην ακμή της, ένιωθαν —διαβάζοντας αυτό το βιβλίο— ότι κατανοούν ποια ήταν πραγματικά».

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Στον επικήδειο λόγο του, ο Κόμης Σπένσερ περιέγραψε την Πριγκίπισσα Νταϊάνα ως την «ίδια την ενσάρκωση της συμπόνιας, του καθήκοντος, του στυλ και της ομορφιάς», προσθέτοντας: «Σε ολόκληρο τον κόσμο, υπήρξε σύμβολο ανιδιοτελούς ανθρωπιάς… μια σημαιοφόρος για τα δικαιώματα των πραγματικά καταπιεσμένων».

Επίσης, χρησιμοποίησε την ομιλία για να ασκήσει κριτική στα ΜΜΕ, χαρακτηρίζοντάς την ως το «πιο κυνηγημένο πρόσωπο της σύγχρονης εποχής», και δεσμεύτηκε να προστατεύσει τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον Πρίγκιπα Χάρι, αποτρέποντας το ενδεχόμενο να έχουν την ίδια τύχη.

Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα εκδοθεί από την Penguin Michael Joseph, τμήμα του ομίλου Penguin Random House.

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