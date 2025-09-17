Οι κάμερες κατέγραψαν μια αρκετά αμήχανη στιγμή ανάμεσα στη βασίλισσα Καμίλα και την Κέιτ Μίντλετον, κατά την επίσημη τελετή υποδοχής του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ στο Γουίνδσορ.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του ήταν οι πρώτοι που υποδέχθηκαν το προεδρικό ζεύγος στο Κάστρο του Γουίνδσορ, προτού τους συνοδεύσουν στη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.

Ok you can go now, the grown ups need to talk 😂 Cammy is no joke 😂😂😂 pic.twitter.com/g9jaMqrdvx — SK 💃🏾🕺 (@Rimmesfk) September 17, 2025

Σύμφωνα με τα βίντεο από την τελετή, αφού οι Τραμπ αντάλλαξαν χαιρετισμούς με τον βασιλιά και τη βασίλισσα, ο Κάρολος συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ η Καμίλα μιλούσε με τη Μελάνια. Εκείνη τη στιγμή πλησίασε και η Κέιτ, συμμετέχοντας στη συζήτηση με τη Μελάνια, ενώ η Καμίλα παρακολουθούσε σιωπηλή.

Λίγο αργότερα, η βασίλισσα έκανε μια διακριτική κίνηση με το χέρι προς την πριγκίπισσα, δείχνοντάς της να αποτραβηχτεί. Η Κέιτ χαμογέλασε, αποχαιρέτησε ευγενικά τη Μελάνια και κατευθύνθηκε προς τον Ουίλιαμ, ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την άφιξη των αμαξών.

Ακολούθως, η Καμίλα και η Μελάνια αντάλλαξαν ακόμη μερικές κουβέντες, πριν επιβιβαστούν στη σκωτσέζικη κρατική άμαξα.