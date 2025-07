Οι φροντιστές της δάκρυσαν βλέποντάς την να στέκεται ξανά στα τέσσερα πόδια της: μια νεαρή καμήλα, το ένα πόδι της οποίας είχε κοπεί έναν χρόνο νωρίτερα, ξαναπερπατάει χάρη σε ένα προσθετικό μέλος, μια σπάνια επέμβαση για το Πακιστάν.

«Έκλαψα όταν την είδα να περπατάει, πραγματοποιήθηκε ένα όνειρο» είπε η Σίμα Χαν, η επικεφαλής του πάρκου όπου ζει σήμερα το ζώο.

Η Κάμι ανήκε σε έναν χωριό από το Σανγκάρ, στην επαρχία Σιντ, στο νοτιοανατολικό Πακαιστάν. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας αγρότης, οργισμένος επειδή η καμήλα μπήκε στο χωράφι του για να βοσκήσει, της έκοψε το ένα πόδι, τον Ιούνιο του 2024.

