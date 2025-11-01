Ωστόσο η τελική απόφαση να αφαιρεθούν όλοι οι βασιλικοί τίτλοι από τον πρίγκιπα Άντριου ανήκει στον βασιλιά Κάρολο.

Η συμμετοχή της βασιλικής οικογένειας

Σύμφωνα με πηγές κοντά στον μονάρχη, η απόφαση ελήφθη με τη στήριξη του πρίγκιπα Ουίλιαμ, ενώ η ανακοίνωση φέρει μια «γυναικεία πινελιά», υπονοώντας τη συμμετοχή της βασίλισσας Καμίλα και της Κέιτ Μίντλετον.

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση αναφέρεται στις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης κατά του Άντριου και τονίζει τη συμπαράσταση στα θύματα, σημειώνοντας πως «οι σκέψεις τους και η μέγιστη συμπάθειά τους έχουν υπάρξει, και θα παραμείνουν, με τα θύματα και επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Η ενεργή στάση της Καμίλα

Η βασίλισσα Καμίλα έχει μακροχρόνια ασχοληθεί με θέματα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης. Έχει μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική της εμπειρία ως θύμα σεξουαλικής επίθεσης στην εφηβεία, ενώ έχει γράψει προσωπικό γράμμα στη Γαλλίδα επιζήσασα βιασμού Ζιζέλ Πελικό. Το 2024 συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ, όπου συνομίλησε με θύματα ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, ενισχύοντας τη φωνή των επιζώντων.

Η «γυναικεία πινελιά» στην ανακοίνωση

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η σκληρή γλώσσα της ανακοίνωσης και η σαφή αναφορά στη συμπαράσταση προς τα θύματα αντανακλούν τη συμβολή της Καμίλα και της Κέιτ, με τον Ουίλιαμ να παρέχει επιπλέον ώθηση. Όπως ανέφερε πηγή:

«Θα έλεγα ότι η βασίλισσα είχε συμμετοχή σε αυτό. Υπήρχε ώθηση από την Καμίλα και την Κέιτ και υπήρξε και πίεση από τον Ουίλιαμ».

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια ισχυρή στροφή στη στάση της βασιλικής οικογένειας απέναντι σε θέματα διαφάνειας και προστασίας των θυμάτων, ενώ αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο των γυναικών της οικογένειας στη διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας των Βρετανών βασιλέων.

Με πληροφορίες από people.com