Ο πρίγκιπας Άντριου έχασε τους βασιλικούς του τίτλους και αναγκάστηκε να φύγει από το Royal Lodge, ενώ στην πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, δεν προσφέρθηκε εναλλακτική βασιλική κατοικία.

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είπαν ότι ο βασιλιάς Κάρολος άρχισε τη σχετική επίσημη διαδικασία και ο αδελφός του πλέον θα ονομάζεται Άντριου Μαουντμπάτεν Γουΐνδσορ.

Advertisement

Advertisement

Ο Άντριου θα μετακομίσει σε μια ιδιοκτησία στην περιουσία Σάντριγκαμ αξίας 60 εκατομμυρίων λιρών, αλλά στην πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, δεν έχει προσφερθεί εναλλακτική βασιλική κατοικία. Είναι κατανοητό ότι η Φέργκι δεν θα επιστρέψει να ζήσει με τον πρώην σύζυγό της. Παρά τις προηγούμενες φερόμενες απαιτήσεις του πρώην ζευγαριού να στεγαστούν σε δύο ξεχωριστά βασιλικά ακίνητα, η Φέργκι έχει αφεθεί να τα βγάλει πέρα μόνη της, αφού οι συγκλονιστικές σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν την έμπλεξαν σε σκάνδαλο.

Ο Άντριου και η Φέργκι προκάλεσαν αναστάτωση όταν εμφανίστηκαν απροσδόκητα στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ τον Σεπτέμβριο. Ο ντροπιασμένος πρώην δούκας ήταν μεταξύ των ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας που αποτίσανε τον τελευταίο φόρο τιμής στην Κάθριν, η οποία πέθανε σε ηλικία 92 ετών, σύμφωνα με το Mirror.

Μετά την τελετή μεταφοράς στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, ο 65χρονος Άντριου φαινόταν να χαμογελά την στιγμή που τα υπόλοιπα μέλη της Βσαιλικής Οικογένειας έδειχναν περίλυπα.

Αυτό εξόργισε ιδιαίτερα τον Γουίλιαμ, Πρίγκιπα της Ουαλίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Star ήταν αποφασισμένος να «μην φωτογραφηθεί» με τον θείο του. Ο βασιλικός βιογράφος Άντριου Λάουνι ισχυρίζεται: «Ο Γουίλιαμ, εν τω μεταξύ, ήταν “εξοργισμένος” που του έστησαν αυτή την ενέδρα, σύμφωνα με φίλους του.

Έχει καταβάλει προσπάθειες να αποστασιοποιηθεί από τον θείο του και να μην φωτογραφηθεί μαζί του. Πιστεύει ότι ο πατέρας του δεν τον έχει αντιμετωπίσει με επαρκή αυστηρότητα και ότι ο Άντριου – και η Σάρα Φέργκιουσον – έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην υπονόμευση του καλού έργου των άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας».

Ο Γουίλιαμ έχει μια ταραχώδη σχέση με τον αδελφό του πατέρα του εδώ και χρόνια. Η διαφορά μεταξύ τους φαίνεται να έχει διευρυνθεί μετά από «αγενείς» σχόλια που φέρεται να έκανε ο Άντριου για την πριγκίπισσα Κέιτ στο παρελθόν.

Advertisement

Το βιβλίο, με τίτλο «Entitled: The Rise and Fall of the Yorks» (Με τίτλο: Η άνοδος και η πτώση των Γιορκ), εξερευνά την «ηδονιστική ζωή, τις αμφιλεγόμενες φιλίες και τις μυστικές προσπάθειες κερδοσκοπίας» του πρώην ζευγαριού, ενώ αποκαλύπτει επίσης φερόμενες τριβές εντός της βασιλικής οικογένειας.

Μια πηγή που μίλησε στον συγγραφέα Άντριου Λάουνι ισχυρίστηκε ότι υπάρχει μακροχρόνια ένταση μεταξύ του Γουίλιαμ και του Άντριου, η οποία ξεκίνησε όταν η συμπεριφορά του τελευταίου άρχισε να βλάπτει τη δημόσια εικόνα της μοναρχίας.

Ο εσωτερικός πληροφοριοδότης ισχυρίστηκε ότι ο Άντριου είχε δείξει ασέβεια προς την Κέιτ, αν και η ακριβής φύση των σχολίων του για την πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν προσδιορίστηκε.

Advertisement

Το βιβλίο υποδηλώνει επίσης ότι εδώ και χρόνια ο Γουίλιαμ προσπαθεί να απομακρύνει τον Άντριου και την πρώην σύζυγό του Σάρα από το Royal Lodge, μια κατοικία 30 δωματίων που καταλαμβάνουν εντός των ορίων του Κάστρο του Ουίνδσορ.

Σύμφωνα με την ανώνυμη πηγή, ο Γουίλιαμ πιστεύει ότι ο Άντριου έχει αφήσει την οικία να ρημάξει, με αποτέλεσμα η κατάστασή της να επιδεινωθεί κατά το τελευταίο έτος. Η πηγή αναφέρεται στο εντυπωσιακό βιβλίο λέγοντας: «Αυτός [ο Γουίλιαμ] απεχθάνεται επίσης τη Σάρα, την πρώην σύζυγο του Άντριου, και ανυπομονεί για την ημέρα που ο πατέρας του θα τους διώξει και τους δύο. Αν ο Κάρολος δεν το κάνει, σας εγγυώμαι ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Γουίλιαμ όταν τελικά γίνει βασιλιάς είναι να τους εκδιώξει».

Μια λήψη από drone δείχνει το Royal Lodge, μια μεγάλη ιδιοκτησία στο κτήμα που περιβάλλει το Κάστρο του Windsor, η οποία ανήκει στον πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας, στο Windsor της Βρετανίας, στις 21 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Stringer

Ο Κάρολος δεν αφαίρεσε τους τίτλους από τις κόρες του Άντριου, Βεατρίκη και Ευγενία

Παρότι ο πρώην δούκας πλέον είναι ένας απλός πολίτης, διαφορετική ήταν η αντιμετώπιση του Καρόλου απέναντι στις κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία, που παραμένουν πριγκίπισσες του Γιορκ. Ως κόρες του γιου της βασίλισσας Ελισάβετ, οι δύο αδερφές, που ταξίδεψαν στο εξωτερικό αυτήν την εβδομάδα εν μέσω αυξανόμενης πίεσης γύρω από τους γονείς τους, διατηρούν τους τίτλους τους, σύμφωνα με τη βασιλική διάταξη του 1917, που εξέδωσε ο βασιλιάς Γεώργιος Ε΄.

Advertisement

Princess Beatrice and Princess Eugenie quietly leave UK as father Prince Andrew is evicted, stripped of titles https://t.co/aAgth8NQnU pic.twitter.com/j3LG9I2e5c — Page Six (@PageSix) October 31, 2025

Ωστόσο, φαίνεται ότι αποφάσισαν να κάνουν ένα διάλειμμα από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το σκάνδαλο του πατέρα τους συνεχίζει να κάνει διεθνή πρωτοσέλιδα.

Σύμφωνα με μια νέα αναφορά της Page Six, οι αδελφές έκαναν πρόσφατα ξεχωριστά ταξίδια εκτός χώρας και δεν είναι σαφές πότε σκοπεύουν να επιστρέψουν.

Advertisement

Princess Beatrice and Princess Eugenie will retain their royal titles in accordance with King George V’s 1917 Letters Patent, which outlines who is entitled to the style of Prince or Princess within the royal family. Their father, formerly known as Prince Andrew, will now be… pic.twitter.com/2iZdFiKhIC Advertisement October 31, 2025

Η Ευγενία φέρεται να εθεάθη σε ένα ταξίδι με τις φίλες της στο Παρίσι.

Εν τω μεταξύ, η Βεατρίκη έχει απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από την κατάσταση και αυτή τη στιγμή συμμετέχει στο Future Investment Initiative στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Δεν είναι σαφές αν αυτά τα ταξίδια είχαν προγραμματιστεί πριν γίνει γνωστή η είδηση για την υποβάθμιση του πατέρα τους.

Advertisement

Όπως και να έχει, οι αδελφές είναι πιθανώς ευτυχείς που βρίσκονται πολύ μακριά από το Λονδίνο αυτή τη στιγμή.

Ωστόσο, ο βασιλικός αναλυτής Κρίστοφερ Γουίλσον δήλωσε στη Daily Mail ότι η «ευαίσθητη στάση» του βασιλιά Καρόλου απέναντι στις ανιψιές του «μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ». Μάλιστα, εκτίμησε ότι όταν αναλάβει τον θρόνο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ενδεχομένως θα χρειαστεί να «ολοκληρώσει τη δουλειά» και να αφαιρέσει τους τίτλους.