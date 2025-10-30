Τον τίτλο του πρίγκιπα χάνει ο Άντριου και θα φύγει από τη βασιλική κατοικία του- και πλέον θα ονομάζεται Άντριου Μαουντμπάτεν Γουΐνδσορ.

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είπαν ότι ο βασιλιάς Κάρολος άρχισε τη σχετική επίσημη διαδικασία και ο αδελφός του πλέον θα ονομάζεται με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, ανακοινώθηκε πως απεστάλη η σχετική ενημέρωση για απομάκρυνση από το «Royal Lodge» και ο Άντριου θα μετακομίσει σε κατοικία στο Σάντριγκαμ του Νόρφολκ.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τα ανάκτορα, τα μέτρα αυτά «κρίνονται απαραίτητα, παρά το ότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του».

Ο Άντριου είχε εγκαταλείψει τους άλλους του βασιλικούς τίτλους νωρίτερα μέσα στον μήνα, περιλαμβανομένου αυτού του Δούκα της Υόρκης. Σημειώνεται πως στα απομνημονεύματά της η αυτόχειρας Βιρτζίνια Τζιουφρέ υποστήριζε πως, ως έφηβη, έκανε σεξ μαζί του σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις- κάτι που ο ίδιος αρνείται. Επίσης, μέσα στον μήνα επανεμφανίστηκαν email από το 2011, που δείχνουν ότι είχε επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν μήνες αφού υποστήριζε πως η φιλική τους σχέση είχε λάβει τέλος.

Ο Άντριου, ο 65χρονος αδελφός του βασιλιά και δευτερότοκος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, δεχόταν πιέσεις λόγω της συμπεριφοράς του και της σχέσης του με τον Αμερικανό παιδεραστή χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

«Οι Μεγαλειότητές τους θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις τους και η μέγιστη συμπαράστασή τους είναι και θα παραμείνει με τα θύματα και τους επιζώντες οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Μια πηγή των ανακτόρων είπε ότι αν και ο Άντριου αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του, ήταν σαφές ότι διέπραξε σοβαρά λάθη κρίσης. Η απόφαση ελήφθη από τον βασιλιά Κάρολο, με τη στήριξη της ευρύτερης οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του διαδόχου, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι βρετανικές εφημερίδες επικεντρώθηκαν στα οικονομικά του Άντριου, αφού η εφημερίδα Times έγραψε ότι δεν έχει πληρώσει ενοίκιο για την έπαυλη των 30 δωματίων όπου κατοικεί εδώ και δύο δεκαετίες. Ωστόσο, κατέβαλε τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια λίρες για ανακαινίσεις όταν εγκαταστάθηκε εκεί.

Σε μια σπάνια πολιτική παρέμβαση, μια κοινοβουλευτική επιτροπή διερωτήθηκε την Τετάρτη αν ο Άντριου θα έπρεπε να κατοικεί ακόμη σε αυτό το σπίτι.

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters