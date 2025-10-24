Ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ, έπειτα από όσα περιέγραψε ως «μια συζήτηση με τον βασιλιά». Η κίνησή του αυτή έρχεται ύστερα από χρόνια πίεσης προς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ να δώσει απαντήσεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή.

Αν και ο Άντριου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, δήλωσε πως θέτει «την οικογένεια και τη χώρα του πάνω απ’ όλα». Παρά ταύτα, τυπικά εξακολουθεί να φέρει τον τίτλο, καθώς η επίσημη αφαίρεσή του απαιτεί νόμο του Κοινοβουλίου — διαδικασία που ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση καταδίκης για σοβαρό αδίκημα. Έτσι, ο τίτλος παραμένει δικός του και, μετά τον θάνατό του, θα επιστρέψει αυτομάτως στο Στέμμα.

Μια μακρά και ατυχή ιστορία

Από το 1385 έως σήμερα, ο τίτλος του Δούκα του Γιορκ παραδοσιακά απονέμεται στον δεύτερο γιο του εκάστοτε μονάρχη. Στο μέλλον, θα μπορούσε να περάσει είτε στον πρίγκιπα Λούις είτε στην πριγκίπισσα Σάρλοτ. Ωστόσο, η ιστορία δείχνει πως ο τίτλος αυτός σπάνια φέρνει τύχη στους κατόχους του. Πολλοί από τους προηγούμενους δούκες πέθαναν χωρίς διαδόχους ή κατέληξαν οι ίδιοι στον θρόνο, με αποτέλεσμα ο τίτλος να επιστρέφει επανειλημμένα στη βασιλική οικογένεια.

Ο πρώτος που τον έφερε ήταν ο Έντμουντ του Λάνγκλεϊ, γιος του Εδουάρδου Γ΄, ο οποίος κατηγορήθηκε αργότερα για προδοσία. Ο γιος του, Έντουαρντ, σκοτώθηκε στο πεδίο της μάχης το 1415, ενώ ο ανιψιός του, Ριχάρδος, πέθανε πολεμώντας για τον θρόνο. Ο γιος του τελευταίου, Έντουαρντ Δ΄, στέφθηκε βασιλιάς, όμως ο διάδοχός του, Έντουαρντ Ε΄, δεν ανέβηκε ποτέ στον θρόνο – φυλακίστηκε μαζί με τον αδελφό του στον Πύργο του Λονδίνου και έκτοτε αγνοούνται, σε μία από τις σκοτεινότερες υποθέσεις της αγγλικής ιστορίας.

Κατά τους επόμενους αιώνες, ο τίτλος πέρασε στα χέρια των Τιούντορ και των Στιούαρτ, με εξίσου δραματικά αποτελέσματα: ο Κάρολος Στιούαρτ έγινε βασιλιάς Κάρολος Α΄ και εκτελέστηκε μετά τον εμφύλιο, ενώ ο αδελφός του, Τζέιμς, ανήλθε στον θρόνο ως Ιάκωβος Β΄ — και προς τιμήν του ιδρύθηκε η Νέα Υόρκη.

Στον 18ο αιώνα, το δουκάτο συνενώθηκε με εκείνο του Άλμπανι και πέρασε στον Ερνέστο Αύγουστο του Μπρούνσγουικ, που πέθανε χωρίς απογόνους. Ο διάδοχός του, Φρέντερικ Αύγουστος —ο γνωστός «Γέρος Δούκας του Γιορκ»— άφησε το αποτύπωμά του στον βρετανικό στρατό, αλλά ούτε εκείνος είχε κληρονόμους, και ο τίτλος επέστρεψε για άλλη μια φορά στο Στέμμα.



Από τον Γεώργιο Ε΄ στον πρίγκιπα Άντριου

Στη σύγχρονη εποχή, το Δουκάτο του Γιορκ απονεμήθηκε στον Γεώργιο Ε΄, εγγονό της βασίλισσας Βικτωρίας, και αργότερα στον Γεώργιο ΣΤ’, πατέρα της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Ο τελευταίος ανέβηκε απροσδόκητα στον θρόνο μετά την παραίτηση του αδελφού του, Εδουάρδου Η΄, το 1936 — και έτσι ο τίτλος επέστρεψε εκ νέου στη μοναρχία.

Το 1986, η Ελισάβετ Β΄ αναβίωσε τον τίτλο για όγδοη φορά, απονέμοντάς τον στον δεύτερο γιο της, πρίγκιπα Άντριου. Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, ο Άντριου γίνεται ο πρώτος που τον αποκηρύσσει οικειοθελώς, επιβεβαιώνοντας, ίσως, τη «κατάρα» που συνοδεύει το Δουκάτο του Γιορκ εδώ και περισσότερους από έξι αιώνες.