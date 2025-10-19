Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να προσπάθησε το 2011 να αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες για τη Βιρτζίνια Τζιούφρε μέσω της αστυνομικής του φρουράς.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται στο φως λίγες ημέρες μετά την έκκληση του αδελφού της Τζιούφρε προς τον βασιλιά Κάρολο να αφαιρέσει από τον Άντριου τον τίτλο του πρίγκιπα, καθώς εκείνος έχει ήδη σταματήσει να χρησιμοποιεί τους υπόλοιπους βασιλικούς του τίτλους.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε υπήρξε ένα από τα άτομα που είχαν καταγγείλει ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον Τζέφρι Έπσταϊν και συνεργάτες του. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι «εξετάζει ενεργά τις σχετικές καταγγελίες», ενώ ο πρίγκιπας Άντριου δεν έχει προβεί σε σχόλια. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται σταθερά όλες τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του.

Η Τζιούφρε, η οποία απεβίωσε νωρίτερα φέτος, είχε ισχυριστεί ότι εξαναγκάστηκε να συνευρεθεί σεξουαλικά με τον πρίγκιπα Άντριου σε τρεις περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και όταν ήταν 17 ετών. Όπως αναφέρει η Mail on Sunday, ο Άντριου ζήτησε από μέλος της αστυνομικής του φρουράς να συλλέξει πληροφορίες για εκείνη λίγο πριν δημοσιευτεί φωτογραφία από την πρώτη τους συνάντηση, τον Φεβρουάριο του 2011. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πρίγκιπας φέρεται να παρείχε προσωπικά στοιχεία της Τζιούφρε, όπως την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό κοινωνικής της ασφάλισης. Η Sunday Telegraph προσθέτει ότι ο Άντριου φέρεται να επιδίωξε να εντοπίσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να την δυσφημίσουν.

Παράλληλα, η Sunday Times αναφέρει ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόφαση του θείου του να αποποιηθεί τους τίτλους του και εξετάζει πιο αυστηρή στάση απέναντί του, ενδεχομένως αποκλείοντάς τον από τη μελλοντική του στέψη.

Ο πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο έντονης δημόσιας πίεσης λόγω των σχέσεών του με τον Έπσταϊν. Το 2022 είχε καταλήξει σε εξωδικαστικό διακανονισμό με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, καταβάλλοντας αποζημίωση χωρίς να παραδεχθεί ενοχή.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η κυκλοφορία της μεταθανάτιας αυτοβιογραφίας της Τζιούφρε, στην οποία περιλαμβάνονται νέες αναφορές για τη γνωριμία και τις συναντήσεις της με τον πρίγκιπα Άντριου και τον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν.

Πηγή: BBC