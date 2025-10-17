Ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε την παραίτησή του από τους βασιλικούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του «Δούκα του Γιορκ».

Σε επίσημη δήλωσή του, ανέφερε ότι σε συζήτηση με τον Βασιλιά και την οικογένειά του κατέληξαν ότι οι συνεχείς κατηγορίες εναντίον του αποσπούν την προσοχή από το έργο της Βασιλικής Οικογένειας.

«Όπως πάντα, θέτω το καθήκον μου προς την οικογένεια και τη χώρα πάνω απ’ όλα. Παραμένω σταθερός στην απόφασή μου, πριν από πέντε χρόνια, να αποσυρθώ από τη δημόσια ζωή», ανέφερε.

Με τη σύμφωνη γνώμη της Αυτού Μεγαλειότητας, αποφασίστηκε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τους τίτλους και τις τιμές του. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η απόφαση έρχεται μετά από νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν και με Κινέζους αξιωματούχους που φέρονται να εμπλέκονται σε κατασκοπεία. Ο Άντριου θα αποποιηθεί επίσης τη συμμετοχή του στο Τάγμα της Περικνημίδας, αλλά παραμένει πρίγκιπας ως γιος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, θα χάνει κι εκείνη τον τίτλο της και θα αποκαλείται πλέον απλώς Σάρα Φέργκιουσον.