Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό βρίσκεται στην Αθήνα τις τελευταίες ώρες και πραγματοποιεί συναντήσεις με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης (21/4), επισκέφτηκε το Μέγαρο Μαξίμου και εκεί συναντήθηκε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τον πρίγκιπα του Μονακό συνόδευσαν συνεργάτες του, ενώ στο ίδιο τραπέζι μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό βρέθηκε και ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος συναντήθηκε μεταξύ άλλων και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο στάθηκε στις σχέσεις αιώνων του Μονακό με την Ελλάδα και τον κοινό πολιτισμό της Μεσογείου.