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Εποχή Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα ξεκινά από σήμερα στη Νέα Δημοκρατία και ταυτόχρονα μπαίνει σε ετοιμότητα όλος ο κομματικός μηχανισμός με στόχο τη νίκη στις εκλογές. Η τυπική επικύρωση της νέας θέσης ευθύνης του κ. Κυρανάκη του θα γίνει το απόγευμα καθώς η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει προγραμματιστεί για τις 17:30.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να εξηγήσει τι σηματοδοτεί η επιλογή του στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γραμματέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκεται να εστιάσει στην ανανέωση που φέρνει στο κόμμα η εκλογή ενός πολιτικού από τη γενιά των τριαντάρηδων αλλά και στο έργο που έχει προλάβει να δείξει, τόσο εντός ΝΔ όσο και εντός κυβέρνησης ως υπουργός σε έναν κρίσιμο τομέα όπως είναι αυτός των συγκοινωνιών. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που θα είναι χρήσιμα στην προετοιμασία της Πειραιώς για τις εκλογές και αυτό θα αναδείξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Δεν θα μείνει όμως ο πρωθυπουργός μόνο στα της θέσης του Γραμματέα αλλά ουσιαστικά θα θέσει σε κινητοποίηση όλο τον κομματικό μηχανισμό, με στόχο την τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.

Εντολή Μητσοτάκη για ανάδειξη του κυβερνητικού έργου

Όπως σημειώνουν συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη, αναμένεται να κάνει εκτενή αναφορά στο έργο της κυβέρνησης και στην υλοποίηση των περισσότερων δεσμεύσεων που είχε αναλάβει το 2023 και θα ζητήσει από τα στελέχη του κόμματος αλλά και του κυβερνητικού επιτελείου αυτό το έργο να αναδειχθεί κατά την προεκλογική περίοδο ώστε οι πολίτες να έχουν πλήρη γνώση για αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Συνεργάτες του αναφέρουν ότι πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση δεν τις έχει ξαναζήσει η χώρα και αυτό θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μεταφερθεί στους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η χθεσινή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr, μίας μεταρρύθμισης που αποτέλεσε τομή στη σχέση του πολίτη με το Κράτος και που έχει διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα των ανθρώπων και έχει μειώσει τη γραφειοκρατία.

Αναφορά θα κάνει και στην οικονομική πολιτική και τη μάχη κατά της ακρίβειας. Όπως τόνισε και σε εκδήλωση χθες το απόγευμα, το πρόγραμμα της κυβέρνησης είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα της μείωσης φόρων και τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών, θέτοντας ως διακύβευμα των εκλογών το αν θα συνεχιστούν τέτοιες πολιτικές.

Οι τρεις άξονες που θα στηριχθεί το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ

Σε αυτό το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει και τις προτεραιότητες του στο νέο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο σχεδιασμός του, όπως είχε αναφέρει και στο 16ο Συνέδριο του κόμματος πριν από λίγες εβδομάδες, βασίζεται σε τρεις άξονες:

-Στην ευημερία, εστιάζοντας στη σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη μέσω της αύξησης των εισοδημάτων, τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

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-Στην ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα, με την αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας και του γεωπολιτικού της ρόλου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου καθώς και στην ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

-Στη θεσμική αναγέννηση, μέσω του περαιτέρω εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίηση του κράτους αλλά και της βελτίωσης της λειτουργίας των θεσμών.

Αυτές οι τρεις προτεραιότητες θα μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες θέσεις που θα αποτελέσουν και τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας στο δρόμο για τις κάλπες.

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Επίσης πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναδείξει στην ομιλία του και τον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος, με συνεργάτες του να εξηγούν ότι αυτή θα είναι και μία απάντηση σε αυτούς που έχει χαρακτηρίσει ως «επαγγελματίες ανησυχούντες».

Στόχος του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας είναι η άμεση κομματική κινητοποίηση και η συσπείρωση των ψηφοφόρων και φίλων του κόμματος. Όπως αναμένεται να πει το απόγευμα, αντίπαλος της ΝΔ δεν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά τα προβλήματα των πολιτών και κυρίως η αστάθεια που επικρατεί στο σημερινό διεθνές περιβάλλον ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μιλήσει και για τον κίνδυνο μίας πιθανής ακυβερνησίας. Κάτι που μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση τις κατακτήσεις που έχει πετύχει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

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