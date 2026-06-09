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Με αναφορά στην εσωτερική πολιτική σκηνή και στις εκλογές έκλεισε την παρουσία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Economist και το iefimerida για τα 15 χρόνια λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Ο Πρωθυπουργός εστίασε στη σημασία της σταθερότητας που έχει η Ελλάδα σημειώνοντας ότι πρέπει «να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια, παραμένουν σταθερά» και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία της οικονομίας λέγοντας ότι «η μακροοικονομική σταθερότητα είναι αδιαπραγμάτευτη για εμάς γιατί μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας και να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας» εξηγώντας ότι την ίδια στιγμή άλλες χώρες αντιμετωπίζουν ελλείματα. «Έτσι μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους και να στηρίξουμε τα εισοδήματα των πιο ευάλωτων πολιτών», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτοντας ως δίλημμα για τις εκλογές το αν θα συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις προβλέψεις ανάπτυξης για τη χώρα, που είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

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Στην εκδήλωση, στην οποία συζήτησε κυρίως τις διεθνείς εξελίξεις μαζί με τη γνωστή δημοσιογράφο του CNN Κριστιάν Αμανπούρ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας τόνισε ότι «η θέση μας στον κόσμο προσδιορίζεται από την ισχύ της οικονομίας μας».

Παράλληλα εξήγησε ότι «είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον», σημείωσε ότι η χώρα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και αναφερόμενος στον στόχο να είναι η Ελλάδα ισχυρή εντός της Ευρώπης πρόσθεσε ότι «είναι μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας ότι αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας».

“Είμαστε αφοσιωμένο μέλος της ΕΕ αλλά έχουμε και μία συμμαχία με τις ΗΠΑ και σκοπεύουμε να την τιμήσουμε”

Μίλησε επίσης για τη σημασία που έχει η ανάπτυξη δεσμών με τις χώρες του Κόλπου ενώ αναφέρθηκε και στη συμμαχία που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με την Ινδία.

«Να είμαστε πιο ενεργητικοί στη διπλωματική μας δράση», έθεσε έναν από τους στόχους ο Πρωθυπουργός.

Σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας με ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι «ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της ΕΕ αλλά έχουμε και μία συμμαχία με τις ΗΠΑ και σκοπεύουμε να την τιμήσουμε»

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι πόλος σταθερότητας στην περιοχή της νοτιανατολικής Μεσογείου ενώ αναφέρθηκε και στο πεδίο της ενέργειας όπου υπάρχει στενή συνεργασία και με αμερικάνικες εταιρείες και στις έρευνες που θα γίνουν στον ελλαδικό χώρο εκφράζοντας την ελπίδα του να βρεθεί φυσικό αέριο.

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Επίσης ανέδειξε τον ρόλο της χώρας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης εξηγώντας ότι «οι ΗΠΑ μπορούν μέσω της Ελλάδας να εξάγουν LNG στην Ευρώπη» και αυτό μπορεί να συμβεί επειδή η χώρα έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές.

Τόνισε επίσης τη μεγάλη γεωπολιτική σημασία που έχει η ελληνική ναυτιλία ενώ αναφερόμενος στα θέματα της Ευρώπης εστίασε στη «νέα προσέγγιση της αύξησης των δαπανών για την άμυνα. Να μπορεί η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της».

Σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κυβερνήσεις και επιχειρήσεις εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «αυτή η κατάσταση έχει επιφέρει επιπλέον πίεση σε όλες τις κυβερνήσεις» και τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πλαισίου, υπογράμμισε το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την ελεύθερη ναυσιπλοϊα και μίλησε για τους πόρους που απαιτούνται για να υποστηριχθούν αυτές οι προτεραιότητες.

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“Δεν έχει νόημα να συνεχίσει η Ρωσία τον πόλεμο”

Ερωτηθείς για τον πόλεμο στην Ουκρανία εξήγησε ότι «δεν μπορεί να αμφισβητούνται σύνορα δια της βίας» και πρόσθεσε ότι για τη λήξη του «το κλειδί για να έρθει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι να καταλάβει ο Πούτιν ότι δεν θα πετύχει τους στόχους του στρατιωτικά» εκτιμώντας ότι «δεν έχει νόημα η Ρωσία να συνεχίσει τον πόλεμο»

Σχετικά με τις σχέσεις Ευρώπης – Κίνας σημείωσε ότι «το θέμα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης» εξηγώντας παράλληλα ότι «χρειάζεται πιο στιβαρή ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική».

Κάνοντας μία εκτίμηση για το μέλλον, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «τα προβλήματα δεν θα είναι μεταξύ των κρατών αλλά μεταξύ των κυβερνήσεων και των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας» εξηγώντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η πιο μεταμορφωτική τεχνολογία που έχει βιώσει ο κόσμος.

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