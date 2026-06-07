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Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή θέλησε να μοιραστεί δημόσια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την Κυριακή (7/6), ευχόμενος δημόσια χρόνια πολλά στην κόρη του Σοφία, η οποία γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της.

Ο πρωθυπουργός ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια σέλφι μαζί της, συνοδεύοντάς τη με μια ευχή.

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«Χρόνια πολλά αγάπη μου, να είσαι πάντα χαμογελαστή», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη λεζάντα της φωτογραφίας, σε μια ανάρτηση στο Instagram που γρήγορα συγκέντρωσε αντιδράσεις και ευχές από χρήστες.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι εύχεται στη Σοφία Μητσοτάκη για τα γενέθλιά της: «Χρόνια πολλά στο φως της ζωής μου»

Με αφορμή τα γενέθλια της κόρης της, η οποία γεννήθηκε το 1997, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι επέλεξε να ευχηθεί δημόσια στη Σοφία Μητσοτάκη μέσα από τα social media. Στη λεζάντα έγραψε: «Χρόνια πολλά στο φως της ζωής μου. Φωτίζεις την ημέρα μου με την καλοσύνη και το όμορφο χαμόγελό σου».

Η Σοφία Μητσοτάκη εχει σπουδάσει δημόσια διοίκηση και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το «Columbia Business School». Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα των χρηματοοικονομικών, σε εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι.

Οι γονείς της βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της και δηλώνουν περήφανοι για τα όσα έχει πετύχει στη ζωή της.