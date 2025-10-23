Δεν έχουν τελειωμό οι αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Αντριου και το κύκλωμα του Επστάιν με την εκμετάλλευση γυναικών.

Ο βιογράφος του πρίγκιπα Αντριου ο οποίος προσφάτως παραιτήθηκε από τους τίτλους του, αφηγείται νέα στοιχεία σχετικά τον τρόπο που φέρεται πως προσέγγιζε ερωτικά διάφορες γυναίκες.

Σύμφωνα με τον βιογράφο, ο πρίγκιπας Άντριου είχε στήσει ολόκληρο δίκτυο που του κανόνιζε τα ερωτικά ραντεβού με κορίτσια. Μάλιστα διάλεγε πολύ συγκεκριμένο τύπο γυναικών. Αρκούνταν στο να είναι ξανθές και μπαλαρίνες.

Το προσωπικό του πρίγκιπα Άντριου ζητούσε συχνά να προσκαλούνται ελκυστικές γυναίκες σε εκδηλώσεις.

«Δεν γνώριζε πως ήταν πόρνες», ισχυρίζεται ο συγγραφέας Άντριου Λόουνι.

«Έβλεπε μια ελκυστική μπαλαρίνα στο Βασιλικό Μπαλέτο και μετά έστελνε τους σωματοφύλακές του για να την προσκαλέσει σε συνάντηση. Άλλες φορές ζητούσαν να τον επισκεφθούν στη σουίτα του ξενοδοχείου του», αποκάλυψε.

Ο 65χρονος πρίγκιπας Άντριου, παραιτήθηκε από τη θέση του ειδικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο, μετά από έντονη κριτική που δέχθηκε για τις διασυνδέσεις του με τον παιδόφιλο δισεκατομμυριούχο Τζέφρι Επστάιν και την συνεργό του Γκισλέν Μάξγουελ.

Λίγες μέρες πριν από την έκδοση του βιβλίου του βιογράφου του, ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τους τίτλους του.

Με πληροφορίες από Page Six