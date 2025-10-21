Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας φέρονται αποφασισμένοι να απομακρύνουν τον Πρίγκιπα Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον από το Royal Lodge στο Γουίνδσορ — την πολυτελή κατοικία όπου ζουν εδώ και δεκαετίες χωρίς να πληρώνουν ενοίκιο — σύμφωνα με τη γνωστή βασιλική βιογράφο Τίνα Μπράουν.

Η Μπράουν, στενή φίλη της Πριγκίπισσας Νταϊάνα και πρώην αρχισυντάκτρια των περιοδικών Tatler και Vanity Fair, υποστηρίζει ότι ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον «δεν αντέχουν» τον Άντριου και επιθυμούν να «εξαφανιστεί από τη ζωή τους».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τη βιογράφο, η παρουσία του στο Γουίνδσορ απειλεί να διαταράξει την καθημερινότητα της οικογένειας στο Forest Lodge, το οποίο ο Ουίλιαμ και η Κέιτ σκοπεύουν να μετατρέψουν στο «παντοτινό» οικογενειακό τους σπίτι. Το ζευγάρι πρόκειται να μετακομίσει εκεί τον επόμενο μήνα μαζί με τα τρία τους παιδιά — τον Πρίγκιπα Τζορτζ, την Πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον Πρίγκιπα Λούις.

Ο Ουίλιαμ αναλαμβάνει δράση

Η φερόμενη αυτή προσπάθεια του Ουίλιαμ να εκδιώξει τον Άντριου ρίχνει νέο φως στις εικασίες ότι ο διάδοχος αρχίζει σταδιακά να αναλαμβάνει τον έλεγχο της βασιλικής οικογένειας, καθώς ο Βασιλιάς Κάρολος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Στο ενημερωτικό της δελτίο Fresh Hell στο Substack, η Μπράουν — συγγραφέας του ευπώλητου βιβλίου The Palace Papers — έγραψε:

«Εκτός αν ο Άντριου πειστεί να εξοριστεί μόνος του σε ένα μικρό σπίτι στο κτήμα του Μπαλμόραλ ή σε μια πολυτελή βίλα σε γήπεδο γκολφ του Ντουμπάι, το σκυθρωπό, πλαδαρό του πρόσωπο θα συνεχίσει να στοιχειώνει τη συλλογική εθνική συνείδηση».

Αναφερόμενη ειρωνικά στον Πρίγκιπα Άντριου ως «Δούκα του Τίποτα» (Duke of Dross), η Μπράουν σημείωσε πως ο μελλοντικός βασιλιάς και η βασίλισσα αναρωτιούνται απελπισμένα:

«Πώς κάνεις να εξαφανιστεί ένας άνδρας 1,83 μέτρων, 86 κιλών, 65 ετών, σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, ο οποίος διαθέτει ένα αμετακίνητο συμβόλαιο που του επιτρέπει να ζει στο πρώην αρχοντικό της Βασιλομήτορος — λίγα μόλις βήματα από το Κάστρο του Γουίνδσορ και τέσσερα μίλια από το νέο, “παντοτινό” σπίτι του Ουίλιαμ και της Κέιτ, που δεν τον αντέχουν;» Advertisement

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγο μετά από νέα αποκάλυψη που αναζωπύρωσε το σκάνδαλο Επστάιν, αποκαλύπτοντας ότι ο Άντριου δεν έχει πληρώσει ενοίκιο για το Royal Lodge εδώ και 22 χρόνια — ένα ποσό που εκτιμάται περίπου στις 260.000 λίρες ετησίως.

Ο Ρόμπερτ Τζένρικ σχολίασε ότι ο Άντριου πρέπει να εκδιωχθεί από το Royal Lodge και να αποσυρθεί οριστικά από τη δημόσια ζωή, καθώς ο βρετανικός λαός έχει «κουραστεί να τον βλέπει», ενώ η συνεχιζόμενη παρουσία του αποτελεί ντροπή για τη βασιλική οικογένεια και για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Mε πληροφορίες από Daily Mail

Advertisement