Κατά τη διάρκεια της κηδείας της Δούκισσας του Κεντ, στον Καθεδρικό Ναό του Γουεστμίνστερ, η Κέιτ Μίντλετον παραβίασε το βασιλικό πρωτόκολλο των δημοσίων εκδηλώσεων στοργής, καθώς έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο του Βασιλιά Καρόλου.

Σύμφωνα με το αυστηρό πρωτόκολλο, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας οφείλουν να κρατούν μια πιο αυστηρή και επίσημη στάση, κατά τη διάρκεια δημοσίων εμφανίσεων. Προβλέπεται μάλιστα η αποφυγή οποιασδήποτε μορφής δημόσιας στοργής – όπως αγκαλιές και φιλιά – ενώπιον του κοινού. Στόχος είναι η διατήρηση μιας εικόνας αξιοπρέπειας.

Οι προηγούμενες φορές που έσπασε το βασιλικό πρωτόκολλο

Ήταν 22 Μαρτίου του 2024, όταν η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, αποκάλυψε πως πάσχει από καρκίνο. Αμέσως, πλήθος κόσμου έσπευσε να της ευχηθεί καλή ανάρρωση.

Η Πριγκίπισσα έστειλε ευχαριστήριες κάρτες σε όσους της ευχήθηκαν, σπάζοντας την βασιλική παράδοση, σύμφωνα με την οποία το παλάτι στέλνει κάρτες στους πολίτες μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι τα Χριστούγεννα.

«Σας ευχαριστώ για τις ευγενικές ευχές σας προς την Αυτού Βασιλική Υψηλότητα την Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Η στοχαστική σας χειρονομία χαίρει μεγάλης εκτίμησης», έγραφε η κάθε κάρτα.

Ωστόσο και ένα χρόνο νωρίτερα, το καλοκαίρι του 2023, η Κέιτ ανέλαβε να απονείμει τα τρόπαια στους νικητές και τους φιναλίστ του Γουίμπλεντον εκείνης της χρονιάς.

Όταν η Πριγκίπισσα της Ουαλίας παρέδωσε το βραβείο της φιναλίστ στη Τυνήσια τενίστρια, Ονς Ζαμπέρ, εκείνη ήταν δακρυσμένη, έχοντας μόλις χάσει για δεύτερη σερί χρονιά σε τελικό.

Οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν μερικές κουβέντες, με την Κέιτ να την ενθαρρύνει και να την αγκαλιάζει, παραβαίνοντας με αυτό τον τρόπο το βασιλικό πρωτόκολλο.