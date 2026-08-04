Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια φωτογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνα με τον Ντέιβιντ Μπόουι από συναυλία του 1987 παρέμενε κρυφή για δεκαετίες κατόπιν εντολής του παλατιού.

Η βασιλική οικογένεια απαγόρευσε τη δημοσίευση της εικόνας για να αποφύγει τη σύνδεση της Νταϊάνα με τον ταγματάρχη Τζέιμς Χιούιτ που τη συνόδευε.

Η επιλογή της πριγκίπισσας να φορέσει δερμάτινο παντελόνι στη συγκεκριμένη εκδήλωση προκάλεσε επιπλέον δυσαρέσκεια στο περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας.

Μετά από σαράντα χρόνια, το φωτογραφικό ντοκουμέντο δημοσιοποιήθηκε τελικά στο πλαίσιο μιας νέας βιογραφίας για τον θρυλικό μουσικό Ντέιβιντ Μπόουι.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια φωτογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του θρύλου της ροκ Ντέιβιντ Μπόουι να χαμογελούν δίπλα-δίπλα σε μια συναυλία του στο Λονδίνο παρέμενε ακυκλοφόρητη για δεκαετίες.

Γιατί όμως η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας ήθελε να την κρατήσει μυστική όλα αυτά τα χρόνια; Ήταν Ιούνιος του 1987. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν 25 ετών και παρευρισκόταν σε μια φιλανθρωπική συναυλία στο Στάδιο Γουέμπλεϊ, όπου ο θρυλικός Ντέιβιντ Μπόουι επρόκειτο να εμφανιστεί εκείνο το βράδυ στο πλαίσιο της περιοδείας του Glass Spider.

Advertisement

Advertisement

Ο διοργανωτής Χάρβεϊ Γκόλντσμιθ κανόνισε τη φωτογράφιση, και ο φωτογράφος Ντένις Ο’Ρέγκαν, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Μπόουι στο παρελθόν, κλήθηκε να την τραβήξει. Ο Ο’Ρέγκαν δηλώνει τώρα στην εφημερίδα Daily Mail ότι προτάθηκε στη Νταϊάνα να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί, και εκείνη αναρωτήθηκε αν ο Μπόουι θα συμφωνούσε.

Ο Μπόουι συμφώνησε, και η φωτογραφία τραβήχτηκε. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, το παλάτι εξέδωσε εντολή: η φωτογραφία δεν έπρεπε να δημοσιευτεί. Οχι γιατί η φωτογραφία ήταν κατά κάποιον τρόπο ακατάλληλη. Δεν ήταν ότι εμφανιζόταν ο Μπόουι σε αυτήν. Το πρόβλημα ήταν ποιος βρισκόταν μαζί με τη Νταϊάνα στην συναυλία.

princess diana and david bowie through the years pic.twitter.com/M1W3mpxYSM — ☆ (@poshdelrey) June 27, 2021

Η πριγκίπισσα είχε πάει στη συναυλία με τον ταγματάρχη Τζέιμς Χιούιτ. Υπήρχαν φήμες (που αργότερα αποδείχθηκαν αληθινές) για μια σχέση μεταξύ των δύο εκείνη την εποχή, και το παλάτι δεν ήθελε να τις τροφοδοτήσει περαιτέρω. Ο Χιούιτ προσπάθησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ και παρέμεινε μακριά από τους φακούς των φωτογράφων. «Κανείς δεν ήξερε ποιος ήταν, οπότε δεν είχα λόγο να τον φωτογραφίσω και η είδηση για τη σχέση τους δεν είχε ακόμη διαρρεύσει», είπε ο Ο’Ρέγκαν.

Η φωτογραφία παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό απόρρητη και κρυμμένη για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, προτού τελικά γίνει γνωστή στο κοινό.

Η Νταϊάνα ανέφερε αργότερα στην αυτοβιογραφία της ότι δέχτηκε κριτική και για την ενδυμασία της εκείνο το βράδυ. Είχε επιλέξει να φορέσει δερμάτινο παντελόνι – και αυτό δυσαρέστησε τη βασιλική οικογένεια.

Advertisement

Η Νταϊάνα υπερασπίστηκε την επιλογή της· ήθελε να φαίνεται της ίδιας ηλικίας με το κοινό της.

Σήμερα, σχεδόν 40 χρόνια αργότερα, η φωτογραφία έχει επιτέλους δημοσιοποιηθεί ως μέρος μιας νέας βιογραφίας του Ντέιβιντ Μπόουι, η οποία περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό του φωτογράφου Ντένις Ο’Ρέγκαν – και εκείνη τη στιγμή που κάποτε παρέμενε κρυφή.

Η φωτογραφία δεν απειλεί πλέον την εικόνα της βασιλικής οικογένειας, αλλά μας υπενθυμίζει πόσο έντονη ήταν, πίσω από τα παρασκήνια, η επιθυμία να ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο η πριγκίπισσα Νταϊάνα παρουσιάζονταν στο κοινό.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα γνώρισε για πρώτη φορά τον Ντέιβιντ Μπόουι στην ιστορική συναυλία του Live Aid, το 1985 που έγινε επίσης στο Γουέμπλεϊ.

Advertisement

David Bowie & Princess Diana at the Live Aid concert OTD July 13,1985. Wembley Stadium in London. #BowieForever pic.twitter.com/Ol8nXJhXNi — Lynn Spina (@lynsys57) July 13, 2025

That look of admiration on the face of Princess Diana as she gazes at David Bowie. #BowieForever pic.twitter.com/TeGaOYdSVS — David Bowie Glamour (@DavidBowieGlam) September 30, 2022

David Bowie, Brian May and Roger Taylor sitting behind Princess Diana, 1985. pic.twitter.com/wGJ8j5NNp6 Advertisement October 4, 2021

Οι δυό τους ξανάσμιξαν δημόσια όταν ο Μπόουι μαζί με τον Τζορτ Μάικλ διοργάνωσε την εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS στη Wembley Arena, όπου η Νταϊάνα ήταν παρούσα ως προστάτιδα φιλανθρωπικών οργανώσεων για την υγεία.

David Bowie meeting Princess Diana at the Live Aid concert in London (1985) pic.twitter.com/qpsYcMbNWx — Wiki80s (@wiki80s) June 3, 2020

Advertisement