Η εμβληματική εικόνα που χρησιμοποιήθηκε για το άλμπουμ «Aladdin Sane» (1973) του Ντέιβιντ Μπόουι έγινε το πιο ακριβό εξώφυλλο που πωλήθηκε ποτέ, καθώς έφτασε τις 380.000 λίρες (430.000 ευρώ περίπου) στη δημοπρασία του Bonhams στο Λονδίνο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου.

Ο Μπράιαν Ντάφι τράβηξε την εντυπωσιακή φωτογραφία σε ένα στούντιο του Λονδίνου για το έκτο άλμπουμ του θρυλικού μουσικού. Ο Μπόουι εμφανίζεται με μια κόκκινη και μπλε αστραπή να διασχίζει το πρόσωπό του, ενώ τα μάγουλα, τα χείλη και τα βλέφαρά του είναι μακιγιαρισμένα με έντονα χρώματα πάνω σε ένα καθαρό λευκό φόντο.

Η διαχρονική «Μόνα Λίζα της Pop»

Οι οδηγίες του μάνατζερ του Μπόουι, Τόνι Ντέφρις, ήταν ο Ντάφι να δημιουργήσει μια εντυπωσιακή εικόνα που να αρμόζει σε έναν ανερχόμενο σούπερσταρ. Για το έργο αυτό προσέλαβε τον μακιγιέρ Πιερ Λα Ροσέ, καθώς και τον Φίλιπ Κάσλ, ο οποίος σχεδίασε το χαρακτηριστικό αέρινο δάκρυ. Με την πάροδο του χρόνου, ο γιος του Ντάφι, Κρις, άρχισε να αποκαλεί την εικόνα «Mona Lisa of Pop» («Μόνα Λίζα της Pop»). Ο Ντάφι πέθανε το 2010 και από τότε ο γιος του διαχειρίζεται το Duffy Archive, το οποίο παρείχε όλα τα αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονταν στη δημοπρασία.

Πριν από δώδεκα χρόνια, η φωτογράφιση του «Aladdin Sane» ξαναζωντάνεψε όταν ο Κρις Ντάφι επέτρεψε στο Victoria and Albert Museum του Λονδίνου να χρησιμοποιήσει μια ανεπίσημη εκδοχή της εικόνας με τα μάτια ανοιχτά για την έκθεση «David Bowie Is…». Η έκθεση προσέλκυσε πάνω από 300.000 επισκέπτες και στη συνέχεια ταξίδεψε σε δώδεκα μουσεία παγκοσμίως.

«Το εξώφυλλο αντιπροσωπεύει ένα άλμπουμ-ορόσημο του Μπόουι αλλά και μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία της pop culture», δήλωσε η Κλερ Τολ-Μουίρ, υπεύθυνη στον οίκο Bonhams. «Είμαστε τουλάχιστον ενθουσιασμένοι που η αξία του αναγνωρίστηκε με μια νέα παγκόσμια τιμή-ρεκόρ», πρόσθεσε.

Η συγκεκριμένη πώληση ξεπέρασε το ρεκόρ που είχε το εξώφυλλο του ντεμπούτου άλμπουμ των Led Zeppelin, το οποίο πωλήθηκε στην τιμή των 325.000 δολαρίων (περίπου 280.000 ευρώ) το 2020.

Με πληροφορίες από artnet