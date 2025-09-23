Η πρωτότυπη, εμβληματική εικόνα για το άλμπουμ «Aladdin Sane» του Ντέιβιντ Μπόουι ενδέχεται να γίνει το πιο ακριβό εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ σε επικείμενη δημοπρασία με εκτιμώμενη τιμή τις 300.000 λίρες Αγγλίας (343.220 ευρώ), αναφέρει ο Guardian.

Η διάσημη φωτογραφία του θρυλικού τραγουδιστή της ροκ με έναν κεραυνό στο πρόσωπό του μπορεί να ξεπεράσει το ρεκόρ που είχε το εξώφυλλο του ντεμπούτου άλμπουμ των Led Zeppelin, το οποίο πουλήθηκε στην τιμή των 325.000 δολαρίων το 2020.

Η φωτογραφία που τράβηξε ο Μπράιαν Ντάφι, μέλους της «τρομερής τριάδας» μαζί με τους Ντέιβιντ Μπέιλι και Τέρενς Ντόνοβαν που «συνέλαβαν» με τον φακό τους το Λονδίνο ως την πολιτιστική πρωτεύουσα τη δεκαετία του 1960 – θεωρείται και είναι μια από τις πιο διάσημες εικόνες της ροκ. Αποτελεί μέρος 35 αντικειμένων από το αρχείο του Ντάφι που πωλούνται από τον οίκο δημοπρασιών Bonhams.

Mια ολόσωμη εικόνα του Μπόουι ως «Aladdin Sane» στο εσωτερικό του άλμπουμ, η οποία ήταν κεντρική διπλωμένη σελίδα (σ.σ centrefold) στους πρώτους 5.000 δίσκους που πουλήθηκαν διατίθεται επίσης στη δημοπρασία σε τιμή που κυμαίνεται από 150.000 έως 200.000 λίρες Αγγλίας.

Η επικεφαλής του τμήματος ποπ κουλτούρας του οίκου Bonhams, Κλερ Τολ Μόιερ δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian ότι όταν οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τον Μπόουι, η εικόνα του Ντάφι είναι αυτή που τους έρχεται στο μυαλό και ότι λόγω της φήμης του, το πρωτότυπο έργο τέχνης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς.

«Τα μόνα άλλα έργα τέχνης τέτοιας εξέχουσας σημασίας είναι το πρωτότυπο εξώφυλλο του Τζορτζ Χάρντι για το ντεμπούτο άλμπουμ των Led Zeppelin και η εικόνα του Captain Fantastic του Έλτον Τζον, η οποία πωλήθηκε στην τιμή των 212.500 δολαρίων» εξήγησε.

Το εξώφυλλο του Aladdin Sane παραχωρήθηκε ως δάνειο στο V&A για την παγκόσμια περιοδεία της έκθεσης «David Bowie Ιs» την περασμένη δεκαετία την οποία παρακολούθησαν χιλιάδες επισκέπτες σε όλο τον κόσμο.

H «γέννηση του θρυλικού εξωφύλλου»

Ο Κρις Ντάφι, γιος του Μπράιαν Ντάφι, είπε στην εφημερίδα Guardian ότι η περίφημη αστραπή στο βλέφαρο του Μπόουι ήταν αρχικά ένα μικροσκοπικό σημάδι στο ζυγωματικό του, πριν ο πατέρας του παρέμβει, «πάρει λίγο κραγιόν για να σχεδιάσει ένα πολύ μεγαλύτερο κεραυνό… και έτσι γεννήθηκε ο Aladdin Sane»!.

Ο Ντάφι είχε μακροχρόνια επαγγελματική σχέση με τον Μπόουι και επίσης τράβηξε τις φωτογραφίες για τα εξώφυλλα των άλμπουμ Lodger και Scary Monsters (and Super Creeps).

Η δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 22 Οκτωβρίου.

Πηγή: Guardian