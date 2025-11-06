Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μπρένταν Φρέιζερ και η Ρέιτσελ Βάις βρίσκονται σε συζητήσεις για μία επικείμενη επανένωση σε ένα νέο κεφάλαιο της κινηματογραφικής σειράς «The Mummy» («Η Μούμια»).

Η ταινία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο παραγωγής από την Universal Pictures, με τους Ματ Μπετινελί-Όλπιν και Τάιλερ Γκίλετ στη σκηνοθεσία, και τον Ντέιβιντ Κόγκσελ στο σενάριο, σύμφωνα με το The Wrap.

Η πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε το 1999, ήταν μια νέα εκδοχή του κλασικού franchise της Universal από τη δεκαετία του 1930, ανανεωμένη ως μια συναρπαστική περιπέτεια δράσης. Η ιστορία επικεντρωνόταν στον Ρικ Ο’Κόνελ, έναν Αμερικανό εξερευνητή που υποδυόταν ο Φρέιζερ, και στην Έβελιν Καρναχάν, μια Βρετανίδα αιγυπτιολόγο την οποία ενσάρκωσε η Βάις.

Τοποθετημένες κυρίως στην Αίγυπτο της δεκαετίας του 1920, οι ταινίες ακολουθούν το ζευγάρι καθώς εκείνο έρχεται αντιμέτωπο με σκοτεινές δυνάμεις της αρχαιότητας. Στο καστ ήταν επίσης, ο Τζον Χάνα ως ο αδελφός της Έβελιν, ο Άρνολντ Βόσλου και ο Όντεντ Φερ.

Η «Μούμια» σημείωσε τεράστια επιτυχία, πουλώντας επτά εκατομμύρια αντίτυπα σε VHS και ένα εκατομμύριο σε DVD, αποφέροντας πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια (920 εκατομμύρια ευρώ) σε έσοδα από οικιακή διανομή (home video distribution).

Οι Βάις και Φρέιζερ επέστρεψαν το 2001 για το σίκουελ «The Mummy Returns» («Η μούμια επιστρέφει»), το οποίο σηματοδότησε επίσης το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Ντουέιν Τζόνσον ως o «The Scorpion King», ρόλος ο οποίος αργότερα απέκτησε το δικό του spin-off το 2002.

Στο τρίτο μέρος, «The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor» (2008), την Έβελιν υποδύθηκε στη Μαρία Μπέλο, ενώ τον ενήλικο πλέον γιο του ζευγαριού, Άλεξ Ο’Κόνελ, ενσάρκωσε ο Λουκ Φορντ, αντικαθιστώντας τον Φρέντι Μποθ από την προηγούμρνη ταινία.

Σύμφωνα με πηγή του The Hollywood Reporter, το νέο πρότζεκτ δεν αποτελεί reboot, αλλά σίκουελ το οποίο θα αγνοεί τα γεγονότα της ταινίας του 2008, συνεχίζοντας ουσιαστικά από εκεί όπου τελείωσε το «The Mummy Returns». Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση του Φρέιζερ στο franchise έπειτα από 17 χρόνια και της Βάις μετά από 24.

Οι τρεις ταινίες της αρχικής σειράς απέφεραν συνολικά πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο δολάρια (1,15 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου) παγκοσμίως. Η Universal είχε επιχειρήσει να αναβιώσει το franchise το 2017 με μια νέα εκδοχή του «The Mummy» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Παρά το γεγονός ότι απέφερε πάνω από 409 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 376,3 εκατομμύρια ευρώ) παγκοσμίως, η ταινία δέχθηκε σφοδρή κριτική και το ευρύτερο σχέδιο για το franchise εγκαταλείφθηκε.

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο αναγέννησης της καριέρας του Φρέιζερ, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 2023 για την ερμηνεία του στο «The Whale». Από την πλευρά της, η Ρέιτσελ Βάις, έχει διατηρήσει μια πιο σταθερή πορεία από το κινηματογραφικό της ξεκίνημα στα τέλη της δεκαετίας του ’90, κερδίζοντας Όσκαρ το 2006 για το «The Constant Gardener» και λαμβάνοντας δεύτερη υποψηφιότητα το 2019 για το «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου.

Με πληροφορίες από The Independent

