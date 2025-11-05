Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, η αληθινή ιστορία μίας πυγμάχου που άλλαξε το άθλημα, μία ταινία τρόμου, δύο ντοκιμαντέρ και ένα animation. Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Πάμε σινεμά.

Βουγονία

Ισορροπώντας μεταξύ κωμικού και δραματικού, η ταινία εξιστορεί την ιστορία απαγωγής και ομηρίας μιας διευθύνουσας συμβούλου σε πανίσχυρη φαρμακευτική εταιρεία, από δύο άντρες οι οποίοι έχουν ταΐσει με τόση πολλή συνωμοσιολογία το μυαλό τους, ώστε έχουν πειστεί ότι η ψυχρή και αδίστακτη CEO είναι στην πραγματικότητα μια εξωγήινη οντότητα, που έχει έρθει στον πλανήτη μας προκειμένου να τον οδηγήσει μεθοδικά και ύπουλα στον αφανισμό του.

Η πολυαναμενόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, με Έμμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς, Αλίσια Σιλβερστόουν.

Κυνηγός: Επικίνδυνη Ζώνη

Σε έναν απομακρυσμένο πλανήτη στο μέλλον, ένας νεαρός Κυνηγός απόκληρος της φυλής του, βρίσκει έναν απρόσμενο σύμμαχο στην Thia και ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι αναζητώντας τον απόλυτο αντίπαλο. Η 7η ταινία του «Predator» (η πρώτη, ένα B-movie των 80s με τέρατα, κυκλοφόρησε το 1987) σε σκηνοθεσία Νταν Τράτστενμπεργκ, με τους Ελ Φάνινγκ, Nτιμίτριους Σούστερ-Κολαματάνγκι.

Christy

Η Κρίστι Μάρτιν δεν είχε ποτέ φανταστεί μια ζωή πέρα από την μικρή πόλη της Δυτικής Βιρτζίνια -μέχρι που ανακάλυψε πως έχει ένα μοναδικό ταλέντο: να ρίχνει γροθιές. Με οδηγό το πείσμα, την αποφασιστικότητα και μια δυνατή επιθυμία για νίκη, ρίχνεται στον κόσμο της επαγγελματικής πυγμαχίας, υπό την καθοδήγηση του προπονητή και μάνατζερ -και αργότερα συζύγου της- Τζιμ. Όμως, όσο δυναμική και εκρηκτική κι αν είναι πάνω στο ρινγκ, οι πιο σκληρές της μάχες δίνονται έξω απ’ αυτό -με την οικογένεια, την ταυτότητά της, και μια σχέση που απειλεί να εξελιχθεί σε ζήτημα ζωής ή θανάτου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αυστραλός Ντέιβιντ Μισό (Animal Kingdom), σε σενάριο που έγραψε μαζί με τη Μίρα Φουλκς βασισμένο σε μια ιστορία της Κάθριν Φουγκέιτ.

Στον ρόλο της Κρίστι η Σίντνεϊ Σουίνι. Στο καστ επίσης, οι Μέριτ Γουίβερ, Κέιτι Ο’ Μπράιαν, Ίθαν Έμπρι, Τζες Γκαμπόρ και Τσαντ Κόλμαν. Η Κρίστι Μάρτιν βρέθηκε τυχαία στο χώρο της πυγμαχίας τη δεκαετία του ’80 και κατάφερε να κατακτήσει το άθλημα και να αλλάξει τον τρόπο που ο κόσμος έβλεπε το γυναικείο αθλητισμό. Ήταν η πρώτη γυναίκα πυγμάχος που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Sports Illustrated και η πρώτη που προωθήθηκε από το θρυλικό μάνατζερ πυγμαχίας Ντον Κινγκ.

Κράτα την Ψυχή σου στο Χέρι και Περπάτα

To γαλλικής παραγωγής ντοκιμαντέρ της Σεπιντέ Φαρσί έκανε πρεμιέρα στο παράλληλο πρόγραμμα ACID του Φεστιβάλ Καννών. Στη συνέχεια προβλήθηκε στα Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι, Εδιμβούργου, Τορόντο, Μελβούρνης, Νέας Ζηλανδίας, και κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Encountersκαθώς και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Γιερεβάν. Μία καθηλωτική μαρτυρία για την καθημερινή ζωή στην πολιορκημένη Γάζα. Οι βιντεοκλήσεις μεταξύ της Ιρανής σκηνοθέτιδας και της πεισματικά αισιόδοξης νεαρής Παλαιστίνιας φωτορεπόρτερ Φάτμα Χασόνα, λειτουργούν ως μια γραμμή ζωής και σύνδεσης με την πραγματικότητα του πολέμου. Μια μέρα μετά την ανακοίνωση της επιλογής της ταινίας στο Φεστιβάλ Καννών, η Φάτμα σκοτώθηκε μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό στο σπίτι της.

Η Τελετουργία

Όταν ο πατριάρχης μιας οικογένειας πεθαίνει, η σχέση ανάμεσα σε μητέρα και κόρη -ήδη τεταμένη και εύθραυστη- βυθίζεται σε αχαρτογράφητα νερά. Η μητέρα, συντετριμμένη από την απώλεια, προσλαμβάνει έναν μυστηριώδη άνδρα για να την βοηθήσει να φέρει πίσω τον σύζυγό της από τους νεκρούς. Το τελετουργικό ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και η «ανάσταση» που επιτυγχάνεται φέρνει μαζί της τρόμο, βία και την αποκάλυψη ενός δεσμού που πρέπει είτε να επουλωθεί… είτε να καταστραφεί οριστικά. Σκηνοθετικό ντεμπούτο της Τζούλια Μαξ, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ SXSW. Με τους Κόλμπι Μίνιφι, Κέιτ Μπέρτον, Τσέλσι Όλντεν.

Grand Prix: Ο Γύρος της Ευρώπης

Η Έντα ονειρεύεται να γίνει οδηγός αγώνων, όπως το είδωλό της ο Εντ, ο οποίος βρίσκεται στο πρόθυρα της πέμπτης του νίκης στο Grand Prix. Απροσδόκητα, η επιθυμία της γίνεται πραγματικότητα… Όταν βρίσκεται μπροστά από το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Εντ, δεν μπορεί να αντισταθεί. Πριν το καταλάβει, κάθεται πίσω από το τιμόνι και πατάει το γκάζι… Σε αυτή τη φαντασμαγορική περιπέτεια, η Έντα και ο Εντ, οι αγαπημένοι χαρακτήρες του Europa-Park, του μεγαλύτερου θεματικού πάρκου της Γερμανίας, εμφανίζονται για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη. Σκηνοθεσία Βάλντεμαρ Φαστ. Προβάλλεται μεταγλωττισμένο.

Συνύπαρξη, Λέμε Τώρα!

Βασική πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ είναι η Εβραία κωμικός Νόαμ Σούστερ-Ελιάσι, που μιλά εξίσου άπταιστα αραβικά και εβραϊκά. Η ανατροφή της στη μοναδική κοινότητα στο σύγχρονο Ισραήλ όπου οι Παλαιστίνιοι και οι Εβραίοι έχουν συνυπάρξει ως γείτονες και φίλοι από το 1970, την επονομαζόμενη «Όαση Ειρήνης», της χαρίζει μια μοναδική προοπτική στην αυθεντική έννοια της συνύπαρξης, σε μια κοινωνία όπου η ειρήνη και η αμοιβαία κατανόηση μοιάζουν με χίμαιρα. Χρυσός Αλέξανδρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

