Το αποχαιρετιστήριο δώρο του Ντέβιντ Μπόουι, ο οποίος απεβίωσε το 2016, ήταν το τελευταίο άλμπουμ του «Blackstar», επηρεασμένο από τη μάχη του με τον καρκίνο και την αποδοχή του επικείμενου τέλους.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες της ζωής του εργαζόταν και σε ένα άλλο πρότζεκτ, το οποίο περιγράφει στις σημειώσεις του ως «μιούζικαλ του 18ου αιώνα».

Έχει τίτλο «The Spectator» και η ύπαρξή του ήταν άγνωστη ακόμη και στους στενότερους συνεργάτες του, μέχρι που ανακαλύφθηκαν οι σημειώσεις στο κλειδωμένο γραφείο του το 2016, και όπως και το υπόλοιπο αρχείο του, παραδόθηκαν στο Μουσείο V&A του Λονδίνου.

Σύμφωνα με το BBC, τα χειρόγραφα αποκαλύπτουν τη γοητεία που ασκούσε στον Μπόουι το Λονδίνο του 18ου αιώνα, από τα κοινωνικά σχόλια και τη σάτιρα μέχρι τις συμμορίες και τα σκοτεινά πρόσωπα της εποχής, όπως ο διαβόητος κλέφτης Τζακ Σέπαρντ.

David Bowie’s secret final project discovered locked in his study https://t.co/IFwc9aTfEW — BBC News (UK) (@BBCNews) September 5, 2025

Οι σημειώσεις του για το The Spectator βρέθηκαν όπως τις είχε αφήσει, καρφιτσωμένες στον τοίχο του γραφείου του στη Νέα Υόρκη, το οποίο ήταν πάντα κλειδωμένο – μόνο ο ίδιος και ο προσωπικός του βοηθός είχαν κλειδί- οπότε παρέμειναν ανέπαφες έως ότου άρχισε η καταγραφή των προσωπικών αντικειμένων του.

Στο σημειωματάριο που αφιέρωσε στο περιοδικό The Spectator, το οποίο κυκλοφόρησε μεταξύ 1711 και 1712, ο Μπόουι βαθμολογεί άρθρα που τον ενδιέφεραν με άριστα, όπως μεταξύ άλλων, η ιστορία για δύο αδελφές – η μία όμορφη αλλά «ματαιόδοξη και αυστηρή», που έχασε τον μνηστήρα της από την απλή, αλλά πιο ευχάριστη αδελφή της, σχολιάζοντας «θα μπορούσε να είναι μια καλή υποπλοκή».

Ο καθηγητής Μπομπ Χάρις, ιστορικός και ειδικός του 18ου αιώνα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εξηγεί ότι καταλαβαίνει τον λόγο για τον οποίο αυτή η περίοδος τράβηξε την προσοχή του Μπόουι.

«Το Λονδίνο, εκείνη την εποχή, ήταν μια συναρπαστική, ζωντανή και πολυπολιτισμική πόλη. Ήταν η μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Ευρώπης, με πληθυσμό πάνω από μισό εκατομμύριο, με έναν πληθωρικό Τύπο που σχολίαζε συνεχώς τη μόδα και τις τρέλες της εποχής». Όπως τονίζει ο Χάρις, «Το Λονδίνο ήταν γεμάτο αντιθέσεις, μεταξύ αρετής και εγκλήματος, πλούτου και φτώχειας».

Το David Bowie Centre στο V&A East Storehouse, το οποίο περιλαμβάνει περί τα 200 προσωπικά αντικείμενα του Μπόουι, από θρυλικά κοστούμια μέχρι χειρόγραφα με στίχους, ανοίγει στις 13 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από BBC

