Μετά την μεγάλη επανένωση των Oasis, άλλη μία αγαπημένη βρετανική ροκ μπάντα ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή μετά από επτά χρόνια, και δεν είναι άλλη από τους Radiohead.

Το συγκρότημα, το οποίο αποτελείται από τον τραγουδιστή Thom Yorke, τους κιθαρίστες Jonny Greenwood και Ed O’Brien, τον μπασίστα Colin Greenwood και τον ντράμερ Phil Selway, ανακοίνωσε νέα περιοδεία με 20 συναυλίες σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις: Μαδρίτη, Μπολόνια, Λονδίνο, Κοπεγχάγη και Βερολίνο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Σε κάθε πόλη θα εμφανιστούν για τέσσερις συνεχόμενες βραδιές.

Συγκεκεριμένα, οι σταθμοι της περιοδείας τους θα είναι:

4, 5, 7, 8 Νοεμβρίου – Movistar Arena, Μαδρίτη, Ισπανία

14, 15, 17, 18 Νοεμβρίου – Unipol Arena, Μπολόνια, Ιταλία

21, 22, 24, 25 Νοεμβρίου – The O2, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

1, 2, 4, 5 Δεκεμβρίου – Royal Arena, Κοπεγχάγη, Δανία

8, 9, 11, 12 Δεκεμβρίου – Uber Arena, Βερολίνο, Γερμανία

Η τελευταία εμφάνιση των Radiohead ήταν το 2018, σε περιοδεία για την προώθηση του τελευταίου τους άλμπουμ, «A Moon Shaped Pool» (2016). Δεν είναι ακόμα σαφές αν το συγκρότημα ετοιμάζει νέο υλικό, όμως στις αρχές του μήνα ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός live άλμπουμ, με τίτλο «Hail to the Thief — Live Recordings 2003-2009», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 31 Οκτωβρίου.

Από την τελευταία τους εμφάνιση μέχρι σήμερα, τα μέλη του συγκροτήματος παρέμειναν δραστήρια σε άλλες μουσικές κατευθύνσεις. Οι Yorke και Jonny Greenwood σχημάτισαν το art rock project «The Smile» και κυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ. Από την άλλη, ο Colin Greenwood εντάχθηκε στο live σχήμα του Nick Cave. Ο O’Brien παρουσίασε το πρώτο του solo άλμπουμ, «Earth», το 2020, ενώ ο Selway κυκλοφόρησε το τρίτο του solo άλμπουμ, «Strange Dance», το 2023.

Σε δήλωσή του, ο ντράμερ του συγκροτήματος αναφέρει: «Πέρυσι μαζευτήκαμε να κάνουμε πρόβα, έτσι απλά, για την πλάκα. Μετά από επτά χρόνια παύσης, ήταν υπέροχο να ξαναπαίξουμε αυτά τα κομμάτια και να ξανασυνδεθούμε με τη μουσική ταυτότητα η οποία είναι χαραγμένη βαθιά μέσα σε όλους μας. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να δώσουμε μερικές συναυλίες μαζί, και ελπίζουμε να σας δούμε σε κάποια από τις προσεχείς ημερομηνίες. Για την ώρα θα είναι μόνο αυτές, αλλά ποιος ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό».

Η προεγγραφή για τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμη την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στο Radiohead.com και θα παραμείνει ανοιχτή για 60 ώρες. Ωστόσο, η κανονική πώληση θα ξεκινήσει μια εβδομάδα αργότερα, στις 15 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Associated Press

