Η πρώτη αγγλόφωνη ταινία της Γαλλίδας Αλίς Βινοκούρ («Παρίσι Ξανά», «Ατίθασες»), με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί, κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στις 8 Σεπτεμβρίου.

Η ιστορία που διαδραματίζεται με φόντο την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, φωτίζει τις ζωές τριών γυναικών οι οποίες διασταυρώνονται.

Η Μαξίν, μία Αμερικανίδα σκηνοθέτις στα σαράντα της, φτάνει στο Παρίσι για να σκηνοθετήσει το βίντεο ενός event μόδας. Θεωρεί τη μόδα «άχρηστη και περιττή», αλλά η ευκαιρία είναι προσοδοφόρα και έχει οικονομικά βάρη. Βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου, έχει μια έφηβη κόρη και προετοιμάζει την επόμενη ταινία μεγάλου μήκους της. Όμως, η αυστηρά οργανωμένη ζωή της είναι έτοιμη να καταρρεύσει, όταν μαθαίνει ότι έχει καρκίνο του μαστού.

Δεν είναι όμως, μόνο η Μαξίν. Είναι και η Ανζέλ, μία έμπειρη μακιγιέζ που εργάζεται στη σκιά της λαμπερής πασαρέλας και γράφει ένα μυθιστόρημα βασισμένο στις εμπειρίες της από τον χώρο, όπως και η 18χρονη Άντα, μια φοιτήτρια Φαρμακευτικής από το Ναϊρόμπι, ένα νέο πρόσωπο στον χώρο του μόντελινγκ, που προσπαθεί να ξεφύγει από το προδιαγεγραμμένο μέλλον που την περιμένει στην πατρίδα της. Κάθε μία από τις τρεις, καλείται να κάνει επιλογές και να λάβει αποφάσεις που θα αλλάξουν τη ζωή της. Καθώς οι διαδρομές τους ενώνονται, η ταινία φωτίζει τη σιωπηλή αντοχή που κρύβεται πίσω από τη δημόσια εικόνα και τονίζει την απίστευτη αλληλεγγύη που ενώνει αυτές τις γυναίκες, πέρα από επαγγέλματα, κουλτούρες και ηπείρους.

Συμπρωταγωνιστούν οι Λουί Γκαρέλ, Έλα Ραμφ, Ανιέρ Ανέι και ο Βενσάν Λιντόν, στον ρόλο του γιατρού της Μαξίν. Η ταινία θα κάνει την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.