Στις 21 Ιουνίου, ημέρα της Γιορτής της Μουσικής, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ενώνει την Αθήνα με τις σημαντικότερες μουσικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, παρουσιάζοντας το μεγάλο πανευρωπαϊκό εγχείρημα EUROPIANO – Τα μεγάλα κοντσέρτα για πιάνο της Ευρώπης.

Από τη Βιέννη και το Παρίσι έως τη Στοκχόλμη, τη Λισαβόνα και την Αθήνα, σπουδαία έργα του παγκόσμιου πιανιστικού ρεπερτορίου θα παρουσιαστούν σε ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους, αναδεικνύοντας τη μουσική ως κοινή ευρωπαϊκή γλώσσα.

Η ελληνική συμμετοχή θα κινηματογραφηθεί στον Λόφο της Πνύκας, με φόντο τον αττικό ουρανό και την Ακρόπολη.

Η Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης), υπό τη μουσική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Καρύδη και με σολίστ τον διακεκριμένο πιανίστα Λούκας Στέρνατ θα ερμηνεύσει το Κοντσέρτο αρ. 5 για πιάνο και ορχήστρα του Μπετόβεν, το περίφημο «Αυτοκρατορικό».

Ο Κωνσταντίνος Καρύδης είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μαέστρους της γενιάς του, με λαμπρή διεθνή πορεία, ενώ ο Λούκας Στέρνατ αναδείχθηκε μέσα από τον θεσμό των Rising Stars του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής (ECHO), με την εμπιστοσύνη του Musikverein και του Konzerthaus της Βιέννης. Είναι ήδη αγαπητός στο ελληνικό κοινό από την περσινή εμφάνισή του στο Μέγαρο σε ρεσιτάλ και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά.

DKam Bremen, credit Julia Baier

Η ελληνική συμμετοχή θα μεταδοθεί από το ARTE, το γαλλογερμανικό κανάλι που εκπέμπει δορυφορικά σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ώρα υψηλής τηλεθέασης (prime time), προσφέροντας στην Αθήνα και στο ελληνικό πολιτιστικό τοπίο μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή προβολή.

Η εικόνα της πόλης, συνδεδεμένη με ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, θα ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ευρώπη ως μέρος ενός σπάνιου γεγονότος μεγάλης καλλιτεχνικής και συμβολικής αξίας.

Κωνσταντίνος Καρύδης

Το κοινό της Αθήνας θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή μουσική γιορτή στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη δημόσια προβολή του EUROPIANO. Από τις 16:30 έως τις 23:00 θα μεταδοθούν ζωντανά σε μεγάλη οθόνη όλες οι συναυλίες της διοργάνωσης από τις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές πόλεις, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία συνεχούς μουσικής περιήγησης στην Ευρώπη.

Η είσοδος στον Κήπο θα είναι ελεύθερη, με ηλεκτρονική κράτηση.

Στο EUROPIANO συμμετέχουν κορυφαίοι πιανίστες της διεθνούς σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Martha Argerich, Yulianna Avdeeva, Rafał Blechacz, Bruce Liu, Eric Lu, Mao Fujita, Lukas Sternath, Hayato Sumino, Nobuyuki Tsujii και Anna Vinnitskaya, εκπροσωπώντας διαφορετικές μουσικές σχολές, γενιές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Lukas Sternath

Τους συνοδεύουν διακεκριμένες ευρωπαϊκές ορχήστρες, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, η Ορχήστρα του Παρισιού, η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Στοκχόλμης, η Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, η Ορχήστρα Gulbenkian και άλλες σημαντικές συμφωνικές δυνάμεις της Ευρώπης, υπό τη διεύθυνση μαέστρων διεθνούς κύρους, ανάμεσά τους οι Klaus Mäkelä, Κωνσταντίνος Καρύδης, Hannu Lintu, Alain Altinoglu και Petr Popelka.

Το EUROPIANO αποτελεί μια από τις πλέον φιλόδοξες πολιτιστικές συμπράξεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής τηλεόρασης και μουσικής παραγωγής, συνδέοντας ιστορικούς τόπους, σπουδαίες ορχήστρες και κορυφαίους καλλιτέχνες σε μια ενιαία ζωντανή εμπειρία που υπερβαίνει τα σύνορα και αναδεικνύει τον κοινό πολιτιστικό παλμό της Ευρώπης.

Info

Κρατήσεις για τη μετάδοση στον Κήπο του Μεγάρου: https://webtics.megaron.gr/el/events/?eventid=3902

