Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη 58χρονου καθηγητή Θεολογίας, ο οποίος κατηγορείται για κατάχρηση ανήλικης μαθήτριάς του και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο εκπαιδευτικός εκμεταλλεύτηκε τη σχέση εμπιστοσύνης με τη 16χρονη μαθήτρια, προβαίνοντας σε ασελγείς πράξεις εντός των σχολικών εγκαταστάσεων.

Ο κατηγορούμενος αρνείται την πράξη της ασέλγειας, παρά τα στοιχεία από τις συνομιλίες τους που καταδεικνύουν ερωτικό προσανατολισμό και οδηγίες για διαγραφή μηνυμάτων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από παρέμβαση του σχολείου, οδηγώντας σε έρευνα της αστυνομίας και της εισαγγελίας ανηλίκων, με τον καθηγητή να βρίσκεται προφυλακισμένος.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας ξεκίνησε η δίκη που αφορά έναν καθηγητή Θεολογίας, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του σχολικού έτους 2024 – 2025 φέρεται να ασέλγησε σε 16χρονη μαθήτρια του σχολείου στο οποίο δίδασκε. Σύμφωνα και με το παραπεμπτικό Βούλευμα, ο 58χρονος καθηγητής παραπέμπεται κατηγορούμενος για κατάχρηση ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης από εκπαιδευτικό κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με τον καθηγητή να αρνείται την κατηγορία της ασέλγειας.

Ο καθηγητής, όπως τονίζεται σε ρεπορτάζ στην εφημερίδα Ελευθερία, δεν αρνείται την αποστολή μηνυμάτων, τονίζει, ωστόσο, ότι «ουδέποτε προέβη σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη», «γιατί η ιατροδικαστική εξέτασή της δεν κατέληξε στην επιβεβαίωση ολοκληρωμένης ή μη σεξουαλικής επαφής» με τη μαθήτρια, «πλην όμως», όπως σημειώνεται στο Βούλευμα, «οι συγκεκριμένοι αρνητικοί των κατηγοριών που του αποδίδονται ισχυρισμοί του είναι παντελώς ανεπίρρεστοι».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα και με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας, η 16χρονη μαθήτρια «ανέπτυξε μία πιο στενή σχέση» με τον κατηγορούμενο, «ζητώντας τις συμβουλές του» υπό την ιδιότητά του ως συμβούλου Σχολικής Ζωής, «αλλά κι επειδή τον εμπιστευόταν λόγω της συμπάθειας που έτρεφε γι’ αυτόν εξαιτίας της ιδιαίτερα καλής επικοινωνίας που είχαν από τη φοίτησή της», ενώ «τον συμβουλευόταν για το άγχος από το οποίο διακατεχόταν».

Με τον καιρό η σχέση εμπιστοσύνης μεταβλήθηκε «πρώτα σε φιλική και γρήγορα σε συναισθηματική», ενώ από τα μηνύματα «απορρέει ο ξεκάθαρα ερωτικός και σεξουαλικός προσανατολισμός των συνομιλιών τους», με τον κατηγορούμενο καθηγητή να δίνει σαφείς οδηγίες στην ανήλικη «να διαγράψει όλες τις συνομιλίες και τα μηνύματα και βίντεο που αντάλλασσαν», ενώ στη συνέχεια, με «μέτρα ασφαλείας» για να μη γίνονται αντιληπτοί από την υπόλοιπη σχολική κοινότητα, ο καθηγητής συναντούσε τη 16χρονη εντός του σχολείου, όπου ασελγούσε σε βάρος της, σε αίθουσες και στη σχολική βιβλιοθήκη.

Δύο οι κατηγορίες

Στο βούλευμα αναφέρεται -ως προς το αδίκημα της ασέλγειας- πως ο κατηγορούμενος εντός του σχολείου, «εντός του χρονικού διαστήματος από τον Ιανουάριο του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2025, κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος συνάντησε την ανήλικη μαθήτριά του», «στην αίθουσα των καλλιτεχνικών του σχολείου, και, αφού βρέθηκε μόνος μαζί της», προχώρησε σε πράξεις που περιγράφονται.

Από τον μήνα Ιανουάριο του 2025 έως και τις 16.03.2025, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, αφού βρέθηκε μόνος με την ανήλικη εντός της σχολικής αίθουσας και βεβαιώθηκε ότι είχαν απομακρυνθεί από τις διπλανές σχολικές αίθουσες όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές», προχώρησε σε πράξεις που περιγράφονται, «προσβάλλοντας έτσι τη γενετήσια ελευθερία της και ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτόν τη γενετήσια ορμή του».

Το ίδιο διάστημα και «στη σχολική αίθουσα», «αφού βρέθηκε μόνος με την ανήλικη», προχώρησε σε πράξεις που περιγράφονται, ενώ «σε μεταγενέστερο δε χρόνο της ίδιας ημέρας, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και δη στο τέλος της τρίτης διδακτικής ώρας, αφού βρέθηκε μόνος με την ανήλικη εντός της αίθουσας της σχολικής βιβλιοθήκης» προχώρησε σε πράξεις που περιγράφονται.

Ο 58χρονος παραπέμπεται, επίσης, γιατί «με πρόθεση κατείχε μέσω πληροφοριακών συστημάτων υλικό παιδικής πορνογραφίας, ήτοι αναπαράσταση και πραγματική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό φορέα» πράξεων «κατά τρόπο που προδήλως προκαλούσε γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής γενετήσιας πράξης» που διενεργείτο από ανήλικο.

Σημειώνεται πως στην αποκάλυψη της υπόθεσης συνέβαλε καθοριστικά το σχολείο, για να ακολουθήσει η έρευνα αστυνομικών του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. και η παρέμβαση της εισαγγελέως Ανηλίκων, ενώ από τη διερεύνηση της υπόθεσης επιβεβαιώθηκε η προσπάθεια του καθηγητή αρχικά να διαγραφούν συνομιλίες και στη συνέχεια να αποδοθούν σε κάποιο άλλο παιδί και όχι στον κατηγορούμενο καθηγητή, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές μετά τη σύλληψή του.

Πηγή: taxydromos.gr