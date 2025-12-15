Ένα ιδιαίτερα περίεργο και ανησυχητικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής (14/12) στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας μίμος ντυμένος Τσάρλι Τσάπλιν ασέλγησε σε 15χρονη στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής, ο 35χρονος μίμος που ήταν ντυμένος Τσάρλι Τσάπλιν στεκόταν στην στολισμένη πλατεία Ελευθερίας. Όταν είδε την 15χρονη πλησίασε και άρχισε να κάνει ασελγείς πράξεις πάνω της, προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της.

Advertisement

Advertisement

Το νεαρό κορίτσι, σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησε την Άμεση Δράση και στο σημείο έσπευσαν μέσα σε λίγη ώρα αστυνομικοί, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στον 35χρονο. Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί ήδη δικογραφία και ο «Τσάρλι Τσάπλιν» αναμένεται να περάσει την πόρτα του εισαγγελέα.

Πηγή: patris.gr