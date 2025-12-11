Ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων οδηγήθηκε ξανά την Πέμπτη 11/12 ο Χανιώτης γιατρός της κατασκήνωσης - Πηγή: zarpanews

Ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων οδηγήθηκε ξανά σήμερα (11/12) ο 63χρονος γιατρός της κατασκήνωσης από τα Χανιά της Κρήτης, καθώς, σύμφωνα με το zarpanews.gr, έχουν προκύψει δύο νέες καταγγελίες σε βάρος του.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι καταγγελίες προέρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδας και προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Η υπόθεση αφορά τουλάχιστον δύο περιστατικά. Αρχικά, ο γιατρός παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Χανίων για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ωστόσο, υπό το βάρος νέων καταγγελιών που είχαν προκύψει τότε, η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε κακούργημα.

Ο ίδιος παραπέμφθηκε για ανάκριση ενώ, κατόπιν σχετικής Διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του 63χρονου δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σε βάρος του 63χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για «κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου κάτω των 14 ετών από ιατρό».

(Με πληροφορίες από zarpanews)