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Ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον πρώην σύντροφο γνωστής αθλήτριας σε υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος της 20χρονης κόρης της.

Σύμφωνα με το Star, η αθλήτρια, η οποία έχει στο ενεργητικό της σημαντικές διακρίσεις και μετάλλια, προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του πρώην συντρόφου της, με τον οποίο διατηρούσε σχέση επί σειρά ετών.

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Η υπόθεση ήρθε στο φως τον περασμένο μήνα, όταν ο άνδρας φέρεται να προέβη σε άσεμνες κινήσεις προς τη νεαρή γυναίκα.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε από την 20χρονη να μην αποκαλύψει το περιστατικό στη μητέρα της. Ωστόσο, εκείνη ενημέρωσε τη μητέρα της για όσα συνέβησαν και στη συνέχεια απευθύνθηκαν στις αρμόδιες Αρχές.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Η υπόθεση εκδικάστηκε την Παρασκευή, με το δικαστήριο να κρίνει ένοχο τον πρώην σύντροφο της αθλήτριας και να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπιζε την 20χρονη σαν δικό του παιδί.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η γνωστή αθλήτρια και η κόρη της ξέσπασαν σε κλάματα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.