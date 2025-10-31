71χρονος προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ συνελήφθη στο Λαύριο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Λαυρεωτικής για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα, Ο συλληφθέντας, κάτοικος Λαυρίου Αττικής, κατηγορείται για κατάχρηση ανήλικης κατ’ εξακολούθηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 71χρονος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως προπονητής και προσέγγισε την ανήλικη. Ο εφιάλτης της κοπέλας κράτησε από τα τέλη του Νοεμβρίου του 2024 μέχρι τον Μάιο του 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:



Αναφέρουμε ότι από την υπηρεσία μας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, γεν. 12/07/1954 στον Πειραιά Αττικής, κατοίκου Λαυρίου Αττικής, περιοχή Πάνορμος – Πούντα Ζέζα, κάτοχου του υπ’ αριθ. ΑΚ 585740 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κατηγορούμενο για παράβαση των άρθρων 342 και 98 Π.Κ. “Κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση”. Ειδικότερα αναφέρουμε ότι ο ανωτέρω εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως προπονητής ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο Αττικής, προσέγγισε από τα τέλη του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2024 την ημεδαπή γεν. 18/01/2008, κάτοικος Πούντα Ζέζα Λαυρίου Αττικής, συγκρότημα Πάνορμος 1 και ενήργησε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.